Netflix filme le retour de Shaq chez Reebok dans « Power Moves »

Shaquille O’Neal ne revient pas sur les parquets, mais dans les coulisses du business du basket. Avec Power Moves, Netflix dévoile l’ascension d’un géant devenu stratège, bien décidé à relancer Reebok depuis l’intérieur.

Netflix vient de publier la bande-annonce de Power Moves, une docu-série exclusive en six épisodes centrée sur Shaquille O’Neal. L’ancien pivot emblématique revient dans l’univers du basketball, cette fois-ci en costume de dirigeant.

À la tête de Reebok Basketball, Shaq trace une nouvelle trajectoire pour une marque qu’il connaît par cœur. La série sera diffusée mondialement le 4 juin 2025 et les premières images révèlent un projet ambitieux qui mêle stratégie de marque et esprit de compétition.

Dans cette nouvelle aventure, Shaquille O’Neal n’est pas seul. Il est épaulé par Allen Iverson, autre légende de la NBA, qui occupe désormais le poste de vice-président de Reebok Basketball. Ensemble, ils pilotent une opération de reconquête du marché, avec un regard tourné vers l’innovation et l’authenticité. « Reebok, c’est la marque qui m’a lancé. Aujourd’hui, je veux lui rendre ce qu’elle m’a donné », déclare Shaq dans la série. Cette dynamique de transmission donne le ton de l’ensemble.

Coulisses d’un renouveau de marque ambitieux

Power Moves plonge les spectateurs dans les coulisses du siège de Reebok, à Boston. Chaque épisode dévoile les décisions stratégiques, les tensions internes et les moments de célébration qui jalonnent cette renaissance. La série suit la signature d’Angel Reese, étoile montante de la WNBA et évoque également les négociations pour attirer Shai Gilgeous-Alexander, joueur très convoité. Reebok cherche à retrouver son éclat et chaque choix pèse lourd dans l’équation.

Au-delà de Shaq et Iverson, Power Moves donne la parole à toute une génération de talents. Athlètes, designers et créateurs culturels partagent leur vision du basketball contemporain et de ce que représente Reebok pour eux. La participation d’Angel Reese illustre cette volonté de parler aussi au public féminin et jeune. La série ne se contente pas de raconter un parcours personnel : elle montre comment un héritage peut être repensé collectivement.

Une série entre héritage et réinvention

Pour Shaquille O’Neal, ce projet va bien au-delà d’une opération marketing. Il s’agit d’un retour aux sources chargé d’émotion et de responsabilité. Reebok l’avait accueilli en 1992, au tout début de sa carrière. En 2025, il revient avec l’intention de redonner du sens à cette relation. Power Moves documente cette boucle narrative, entre nostalgie assumée et prise de risque calculée. L’enjeu est clair : inscrire Reebok dans la conversation actuelle sur le sport et la culture.

