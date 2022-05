Netflix : Après les pubs, bientôt des programmes en direct ?

La plateforme Netflix ajoute la possibilité de proposer en direct des émissions spéciales sur la comédie et de téléréalité.

Serait-il possible pour le public de réagir à une série ou de voter en direct dans une émission de téléréalité ? Netflix serait en train de travailler sur un tel projet selon Deadline. Elle pourrait bientôt proposer la diffusion en direct de certains contenus.

La fonctionnalité de live streaming de Netflix

Le géant du streaming développerait une fonctionnalité live. Cette diffusion en direct concernerait les programmes non fictionnels et ceux non scriptés. On parle donc des émissions de téléréalité et des spectacles d’humoristes.

Cette année, Netflix a d’ailleurs organisé pour la première fois son tout premier festival de comédie en direct. L’événement appelé Netflix Is a Joke Fest s’est tenu à Los Angeles et a duré plusieurs jours. Il a présenté pas moins de 130 comédiens populaires.

L’intérêt de l’ajout de la fonctionnalité Netflix de diffusion en direct

En proposant cette fonctionnalité, Netflix offre à son public la possibilité de visionner des émissions au fur et à mesure de son déroulement. Le public appréciera également de pouvoir voter pour son candidat préféré sans passer par un appareil tiers. Il pourra interagir avec le programme diffusé en direct pour une meilleure expérience de visualisation.

Cette fonctionnalité pourrait également aider Netflix à suivre ses concurrents. La firme a en effet encaissé sa première perte d’abonnés alors qu’à côté, Disney Plus a diffusé en direct aux Etats-Unis les nominations aux Oscars. D’autant plus que Disney Plus a poussé encore plus loin. En effet, toujours aux Etats-Unis, la plateforme aux grandes oreilles deviendra le diffuseur de Danse avec les Stars. Cette émission devrait être diffusée en direct sur la plateforme plus tard cette année de l’autre coté de l’Atlantique.

En attendant, n’hésitez pas à découvrir les nouveautés du mois sur Netflix et sur Disney Plus.