Neosurf : Le système de paiement alternatif aux cartes de crédit

Neosurf est un système de paiement alternatif plus sécurisé et facile à utiliser. Aujourd’hui, plus de 20 000 sites l’adoptent.

Le système de paiement bancaire est de plus en plus vulnérable, notamment suite aux nombreux vols de données personnelles. Face à cela, une société appelée Neosurf Card SAS a inventé un nouveau système de paiement, le coupon Neosurf. Celui-ci permet de transférer de l’argent à un système de codes sous forme de coupon sans avoir besoin d’un compte bancaire. Outre la sécurité, l’avantage avec cette nouvelle technique repose surtout sur la rapidité des transactions (dépôts et retraits). Neosurf est aujourd’hui utilisé aussi bien pour payer les achats que pour parier. Voyons comment ça marche.

Quand est-ce qu’on peut utiliser Neosurf ?

A l’heure actuelle, plus de 20 000 sites intègrent Neosurf dans leur système de paiement. De la sorte, différents services en ligne sont accessibles en l’utilisant. Parmi eux, on peut citer les sites marchands tels qu’Amazon et Ebay. Ainsi, vous pouvez faciliter vos transactions en ligne en utilisant un coupon Neosurf pour l’achat d’un ou plusieurs articles sur ces plateformes marchandes.

Outre les sites marchands, vous pouvez également payer vos tickets lors des divers paris en ligne. En effet, de nombreux casinos en ligne comme PMU, Turbo Poker et Netbet acceptent les paris via un ticket Neosurf.

A part cela, d’autres domaines exploitent aujourd’hui le nouveau système de paiement. Il s’agit des jeux vidéo. Certaines plateformes de jeux telles que League of Legends, Koram Game et Habbo acceptent également les dépôts en utilisant un coupon électronique. Enfin, une carte Neosurf peut servir pour recharger des portefeuilles électroniques et des cartes prépayées et pour effectuer des transactions entre particuliers.

Où peut-on recharger ?

Aujourd’hui, il n’y a pas encore de service spécifique qui s’occupe de fournir exclusivement des recharges Neosurf. Cependant, vous pouvez le faire un peu partout, allant des kiosques aux supermarchés. Vous pouvez même vous en procurer chez le cybercafé du coin.

Pour éviter une éventuelle perte de temps, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de la société. Vous y trouverez les lieux les plus proches de votre maison pour recharger. Neosurf utilise un système de géolocalisation pour identifier les différents points de vente, et donc de vous suggérer celui qui est le plus proche de chez vous.

Au moment où vous rechargez, vous allez recevoir un bon avec un code à 10 chiffres. Ce code représente l’équivalent de votre avoir sur votre coupon. Il est alors impératif de le conserver précieusement. Le coupon ainsi obtenu va ensuite servir pour vos futures transactions (achats, paris, abonnement, etc.).

L’utilisation d’une carte Neosurf est aussi simple. Il suffit de vous rendre sur la plateforme marchande chez laquelle vous souhaitez faire une transaction. Mais avant, vérifiez si celle-ci accepte le coupon Neosurf.

Une fois sur le site, vous devez vous rendre sur l’écran de paiement. Ensuite, entrez le code à 10 chiffres représentant votre coupon. Assurez-vous que le code ne soit pas erroné. Un seul espace entre les 10 chiffres ou une faute de frappe peut invalider la transaction.

Lorsque vous êtes sur la page « Merci », cela signifie que vous avez terminé la procédure de paiement. Le solde restant peut être utilisé avec un autre coupon, le montant maximum est de 250 €.