Ne regardez pas “Au-delà des vagues” sans savoir ces infos

Jana, une fillette en quête d’évasion, passe ses journées à jouer dans le sable. Mais derrière l’innocence de son quotidien, sa famille lutte pour sa survie. Coincés sur une île au large de la Grèce et de la Turquie, ils attendent désespérément un sauvetage incertain.

Leur unique refuge est un phare abandonné, où le temps semble suspendu. Peu à peu, l’étrangeté du lieu et l’urgence de la situation transforment leur attente en une véritable épreuve.

Alors que la famille tente de s’adapter, d’étranges événements surviennent. Jana découvre un sac mortuaire échoué sur le rivage, tandis que sa mère capte une émission de radio annonçant la noyade de migrants en mer. Cette brève connexion avec le monde extérieur est aussitôt rompue par la panne de leur radio. Isolés, sans nouvelles et sans ressources suffisantes, ils doivent affronter l’incertitude et la peur d’un avenir sans issue.

Un drame psychologique porté par un casting de renom

Réalisé par Matty Brown, « Au-delà des vagues » met en scène un quatuor familial incarné par des acteurs de talent. Nadine Labaki, figure du cinéma libanais et réalisatrice de Capharnaüm, joue Yasmine, la mère de Jana. Ziad Bakri incarne Nabil, le père, tandis que Zain et Riman Al Rafeea, remarqués dans Capharnaüm et Eternals, donnent vie aux enfants du couple. Ce casting renforce la profondeur émotionnelle d’un film qui oscille entre drame intime et critique sociale.

Un scénario original entre illusion et réalité

Coécrit par Matty Brown, Hend Fakhroo et Yassmina Karajah, « Au-delà des vagues » s’appuie sur une intrigue inédite. Aucun livre ou fait réel ne se cache derrière cette histoire, mais son réalisme poignant résonne avec l’actualité.

La mise en scène joue sur l’ambiguïté : les souvenirs du passé et l’imagination de Jana brouillent la frontière entre rêve et réalité. Face à la détresse croissante de la famille, l’île devient un piège dont l’issue paraît de plus en plus improbable.

Où voir « Au-delà des vagues« ?

Désormais disponible sur Netflix, ce film nous entraîne dans un huis clos étouffant où chaque détail compte. La bande-annonce, visible en haut de cette page, offre un aperçu d’un climat d’angoisse et d’émotion qui laisse présager un final aussi surprenant que bouleversant.

Un chef-d’œuvre ou un mirage cinématographique ? Une seule façon de le savoir : plongez dans l’expérience et laissez-vous happer par son mystère.

