Ne mettez pas à jour votre Apple Watch ou risquez la catastrophe !

Après le déploiement de WatchOS, un bug s’est déclaré sur les Apple Watch où l’on a installé la mise à jour. Découvrez le bug et comment l’éviter.

Le plus effrayant, c’est le fait que ce phénomène touche tous les modèles d’Apple Watch. Des plus anciens aux plus récents, aucun d’entre eux n’est épargné. Voici donc de quoi il retourne.

Une mise à jour pas nette

Alors que le milieu du mois de mai 2023 à marquer la sortie du nouveau système WatchOS 9.5. Les utilisateurs des montres connectées Apple ont eu une désagréable surprise. En effet, en mettant leur Apple Watch à jour, un problème d’affichage a quasiment changé l’aspect des couleurs retransmises sur l’écran de leur montre connectée. Ce qui au départ devait uniquement permettre la correction de quelques bugs non spécifiés et l’ajout du cadran Pride Celebration s’est mué en autre chose.

Alors que l’écran Rétina d’une Apple Watch bénéficie d’un excellent rendu, il est assez déstabilisant de voir, qu’après la fameuse mise à jour, une teinte verte/grise gâche le visuel.

Les fonctionnalités, non impactées

Heureusement, ce souci n’affecte pas les fonctionnalités des smartwatch d’Apple. Il est donc possible d’utiliser sa montre connectée comme d’habitude. Même si, le problème n’en est pas moins gênant.

D’autres utilisateurs rapportent également que l’intensité des coloris varie d’une Apple Watch à l’autre. Si sur certains modèles les teintes mentionnées sont plus marquées, sur d’autres ce n’est pas le cas. Il est alors difficile de savoir quelle solution adoptée face à cette contrariété.

L’Apple Watch Ultra, épargnée par cette mise à jour

Si les Apple Watch Series 8 et les versions antérieures à ce modèle ont fait l’objet de ce bug, il est surprenant de constater que l’Apple Watch Ultra s’en sort mieux que les autres. En effet, de nombreux utilisateurs ont déclaré qu’ils n’ont jusque-là eu aucun problème de ce genre. Mais il est toujours possible que les propriétaires de la Watch Ultra soient confrontés à ce dysfonctionnement.

Par conséquent, de nombreux internautes publient sur les réseaux qu’il est préférable d’attendre que la marque à la pomme croquée rectifie son erreur. Si vous êtes parmi les chanceux qui n’ont pas encore subi ce souci, votre patience sera tôt ou tard récompensée. Tout dépendra du temps et de la vitesse à laquelle Apple réglera cela.

Une mise à jour n’apportant aucune réelle nouveauté

Hormis le fait que la mise à jour du système de l’Apple Watch ait un impact sur les couleurs de l’écran de la montre connectée. WatchOS 9.5 n’apporte pas vraiment de changement au fonctionnement général de l’appareil. L’App ECG et SpO2 vous permettra de mesurer vos constantes avec précision. Il est toujours possible de stocker des données dans votre smartwatch et de recevoir des notifications comme à l’accoutumé.

De ce fait, à moins que vous n’ayez prévu d’utiliser le cadran numérique 2023 Pride Celebration. Vous ne manquez pas grand-chose. Apple a déjà eu des problèmes d’affichage comme celui que les utilisateurs de l’Apple Watch rencontrent aujourd’hui. Et en général, les correctifs sont assez rapides. Il suffit d’activer les mises à jour automatiques afin de pouvoir bénéficier d’un correctif le plus rapidement possible dès que la marque en proposera un.