Narwal V40, le balai sans fil avec station autonome

Le Narwal V40, c’est une nouvelle génération d’aspirateur balai sans fil avec station autonome.

La marque Narwal, déjà bien installé sur le segment des robots, s’attaque au balai sans fil avec le V40. Ce modèle inaugure une station capable de collecter la poussière automatiquement pendant près de trois mois. Puissance élevée, détection de saleté et filtration renforcée : la marque veut bousculer un marché dominé par quelques acteurs historiques.

Une entrée remarquée sur le balai sans fil

Connue pour ses robots laveurs et aspirateurs, la marque chinoise franchit une nouvelle étape avec le Narwal V40. L’appareil affiche 220 AW de puissance grâce à un moteur qui grimpe à 120 000 tours par minute. Sur le papier, cela le place dans le haut du panier.

L’appareil ajuste automatiquement sa force d’aspiration selon le type de sol et la quantité de débris détectés. Parquet, carrelage, tapis épais ou poils d’animaux : le système module la puissance sans intervention. « L’idée est d’éliminer les réglages et de simplifier le geste », explique la marque.

Autre argument : l’autonomie. Le V40 embarque deux batteries interchangeables, chacune donnée pour 60 minutes. Avec les deux, il peut atteindre deux heures d’utilisation. La station recharge les batteries en simultané, ce qui évite de jongler entre les cycles.

Une station qui automatise la gestion des déchets

C’est le point qui distingue vraiment le Narwal V40 : sa station de vidage. À chaque retour sur sa base, l’aspirateur transfère la poussière dans un sac scellé de 3 litres. La promesse évoque 100 jours sans manipulation. Le dispositif repose sur un cycle en trois temps : les résidus sont d’abord décollés, puis désagrégés via un flux d’air, avant une aspiration complète vers le sac.

Narwal annonce un taux d’extraction de 97 %. Le sac intègre un traitement antibactérien capable de limiter la prolifération microbienne à 99 %. Pour les foyers avec animaux ou pour les personnes sensibles aux allergènes, cette automatisation limite le contact avec les déchets. La contrainte du vidage fréquent, souvent citée comme point faible des balais sans fil, se trouve ici réduite.

Filtration renforcée et accessoires dédiés

Le V40 ne se limite pas à aspirer plus fort. Il embarque un système de filtration en neuf étapes, dont deux filtres HEPA H13 capables de capturer les particules jusqu’à 0,3 micron. L’air est filtré une première fois dans l’unité portative, puis une seconde fois dans la station.

Côté ergonomie, l’ensemble reste classique mais complet : tube ajustable, brosse principale anti-emmêlement avec éclairage LED. Il y a aussi la mini-brosse motorisée pour textiles et l’embout pour surfaces fragiles et suceur pour fentes. Tous les accessoires trouvent place dans un compartiment fermé intégré à la station.

Le Narwal V40 Station est commercialisé à partir de 379 euros sur le site officiel de la marque et sur Amazon. Avec cette première incursion sur le segment, Narwal cherche clairement à transposer son savoir-faire robotique dans un format plus traditionnel et conserver une forte dimension automatisée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

