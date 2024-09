Mysten Labs dévoile la console SuiPlay0X1 Web3

Mysten Labs annonce l'ouverture des précommandes pour la SuiPlay0X1, première console portable avec nativement la technologie blockchain Sui. Cette console novatrice a été dévoilée lors du Sui Basecamp pendant la Paris Blockchain Week. Elle relie jeux Web3 et Web2 sur une seule plateforme. Les livraisons débuteront en 2025.

Une console révolutionnaire signée Mysten Labs

La SuiPlay0X1 se distingue par ses capacités Web3 natives, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour le jeu vidéo. En effet, la console permet de jouer à des titres Web2 et Web3 sur une plateforme unique. Cela brise les frontières entre ces univers. Mysten Labs, créateur de la blockchain Sui, et Playtron, développeur du système d'exploitation de la console, s'associent pour offrir une expérience de jeu sans précédent. Les caractéristiques matérielles de la SuiPlay0X1 incluent un processeur AMD RYZEN 7 7840U et un GPU AMD RYZEN 780M. Elle embarque 16 GB de mémoire et 512 GB de stockage SSD extensible. La console dispose également d'un écran sans bord de 7 pouces avec une résolution de 1920×1200, du WiFi 6E, et du Bluetooth 5.2, le tout dans un appareil compact d'un poids de 677 grammes.

Une expérience utilisateur enrichie

Selon Adeniyi Abiodun, Chief Product Officer et cofondateur de Mysten Labs, « Les jeux doivent simplement être amusants et fonctionnels. La SuiPlay0X1 montrera que les jeux qui intégrant de manière transparente la technologie blockchain ne sont pas différents des jeux traditionnels ‘Web2'. » Il ajoute que la console prouvera la valeur ajoutée de la blockchain. En effet, il offre aux joueurs une expérience plus engageante et enrichie, sans sacrifier le divertissement.

La SuiPlay0X1 prendra en charge une large gamme de jeux PC, y compris ceux disponibles sur Epic Games et Steam. Elle peut prendre en charge des jeux avec la technologie blockchain Sui. Parmi les titres annoncés figurent XOCIETY, un Pop Shooter avec des éléments RPG, et DARKTIMES, un jeu de combat médiéval free-to-play d'inspiration nordique.

Précommande et disponibilité de la SuiPlay0X1

Les précommandes de la SuiPlay0X1 sont ouvertes dès aujourd'hui, au prix de 54108€, hors frais d'expédition et taxes. Les paiements peuvent être effectués en SUI, ETH ou SOL. Les 100 premiers clients à passer commande recevront un NFT SoulBound pour un accès spécial à des récompenses et avantages exclusifs. Les expéditions débuteront à partir de 2025, avec une production limitée.

Kirt McMaster, PDG et fondateur de Playtron, souligne l'importance de ce lancement : « SuiPlay est prêt à livrer le tout premier modèle d'une nouvelle génération de systèmes de jeux portables fonctionnant avec le GameOS de Playtron. En mars dernier, nous avions pour objectif de fournir des appareils Playtron dans le monde entier d'ici 2025, et aujourd'hui, nous nous rapprochons de notre objectif. »

L'alpha de GameOS, système d'exploitation de la console, est disponible en téléchargement sur le site de Playtron. Cette initiative marque un tournant pour le secteur des jeux vidéo qunat à l'introduction des fonctionnalités Web3 à grande échelle dans un appareil portable. Avec la SuiPlay0X1, Mysten Labs et Playtron ouvrent la voie à une nouvelle ère où la blockchain s'intègre de manière fluide au monde des jeux. Cela offre une expérience de jeu enrichie et inclusive pour les utilisateurs du monde entier.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

