Mortal Kombat 3 et spin-offs en préparation : à quoi peuvent s’attendre les fans de la franchise ?

Le carnage est loin d’être terminé. Après le succès de Mortal Kombat en 2021, l’univers brutal et mythique revient en force. Et cette fois, Warner Bros. veut clairement passer à la vitesse supérieure.

Mortal Kombat 3 spin-offs se profilent comme une suite directe mais aussi comme un vrai élargissement de l’univers. Entre personnages cultes à l’honneur, tournoi enfin à l’écran, et récits alternatifs, les fans peuvent s’attendre à bien plus qu’un simple troisième film. L’idée est de créer un vrai multivers Mortal Kombat, à la Marvel, mais en version bien plus sanglante.

Mortal Kombat 3 spin-offs promet des suites centrées sur des personnages clés

Dès maintenant, plusieurs Mortal Kombat 3 spin-offs sont en préparation chez Warner Bros. Discovery. Et parmi eux, le plus attendu reste celui sur Johnny Cage, incarné par Karl Urban, la star de The Boys. Mais en parallèle, un autre projet pourrait suivre Kitana et Mileena, les redoutables sœurs ennemies venues d’Edenia.

Ces films permettront d’explorer chaque kombattant sans tout mélanger. En effet, chaque spin-off suivra un héros ou un méchant avec son propre style et ses propres enjeux. Là, le producteur veut donner à chacun un ton visuel unique, une ambiance à lui. Cela dit, tous resteront liés à l’intrigue principale pour garder une vraie cohérence.

Le prochain film installe enfin le tournoi emblématique des jeux

Jusqu’ici, aucun film n’avait réellement montré le célèbre tournoi Mortal Kombat dans sa forme compétitive. Ce sera enfin chose faite dans Mortal Kombat 3, dont le tournage commence en septembre 2024. Cette fois, tout se jouera sur l’arène, avec un affrontement clair entre le royaume de la Terre et celui d’Outworld. Le public pourra enfin assister au cœur même de ce qui fait l’ADN de la franchise.

Le scénario, toujours coécrit par Jeremy Slater, promet une montée en intensité avec de nouveaux kombattants. Le mot-clé Mortal Kombat 3 spin-offs prend ici tout son sens, car certains personnages introduits dans ce tournoi pourront ensuite partir dans leurs propres films. Par conséquent, cette étape marque un tournant stratégique : installer une arène épique pour mieux éclater la narration ensuite.

La franchise ouvre la voie à des versions alternatives et récits parallèles

Le projet ne suit plus un simple fil chronologique. En effet, les équipes veulent désormais explorer des réalités parallèles, avec des récits alternatifs assumés. Et si Scorpion n’avait jamais quitté les Shirai Ryu ? Et si Sub-Zero avait combattu aux côtés de Raiden ? Ces variations ouvrent des portes inédites tout en restant connectées à l’univers original.

Ce choix donne aux Mortal Kombat 3 spin-offs un rôle clé dans la stratégie de Warner sur le long terme. Grâce au multivers, chaque film peut tenter des approches différentes sans perturber l’histoire principale. Chaque production suivra donc son propre style, son propre rythme et sa propre ligne temporelle.

