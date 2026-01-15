Bienvenue dans les terres sauvages, novice ! Monster Hunter Wilds est un univers magnifique… et impitoyable. Sans préparation, vous risquez de passer plus de temps à observer les étoiles (allongé) qu’à chasser.

Ce guide de survie essentiel vous évite les erreurs classiques et vous transforme en chasseur avisé, pas en repas pour monstre. La chasse peut enfin commencer.

Vous débutez dans Monster Hunter Wilds ? Ce guide vous évitera de finir en steak haché

Vous avez entendu parler de la réputation de Monster Hunter : des mécaniques punitives, des menus complexes, une courbe d’apprentissage abrupte. Bonne nouvelle : avec Monster Hunter Wilds, vous pouvez simplement lancer le jeu et jouer ! Le mode histoire, très tutoriel, abaisse considérablement la barrière d’entrée. Cela dit, Wilds reste un Monster Hunter, avec ses particularités. Alors, avant d’affronter votre premier monstre, voici le guide ultime pour partir du bon pied.

Les premières heures vous tiendront la main, mais certaines bizarreries typiques de la saga sautent aux yeux dès le début. Premièrement, les monstres n’ont pas de barre de vie. Vous devrez estimer leur état à leur apparence et leur comportement : boiter, saliver, devenir agressif. C’est tout l’intérêt ! Ensuite, rengainer son arme est crucial. Tant que vous la tenez, vous ne pouvez pas utiliser d’objet, vous déplacez lentement et ne pouvez pas sprinter. Appuyez sur Carré/X pour la rengainer, ou, astuce pratique, maintenez le bouton de course pour le faire automatiquement.

Autre point clé : l’endurance est une ressource défensive. Elle gère la course et l’esquive, mais pas vos attaques de base. Enfin, la sélection d’objets peut sembler alambiquée. Maintenez L1 et utilisez Carré et Rond pour parcourir votre barre. Ou, bien plus simple, utilisez le stick droit pour choisir dans un menu radial contextuel. Votre Palico (chat compagnon) vous accompagne et vous soigne de manière autonome. Et surtout, ne stressez pas pour le choix de votre arme : vous pourrez en changer facilement plus tard, et même en emporter une secondaire en chasse.

Quelques missions après le début, vous débloquez la salle d’entraînement. C’est là que tout se joue ! Dans le coffre près de l’entrée, prenez chaque arme de départ pour les essayer. Dans le coin inférieur gauche, une liste vous suggère des enchaînements. Plus haut, votre historique de saisies vous montre les chemins de combo possibles. Parlez à Luke, le gestionnaire félin, pour mettre le mannequin en « mode combat » et tester vos capacités défensives. N’ayez pas peur de mourir ici, vous vous relevez immédiatement. Consultez aussi le guide de contrôle des armes dans le menu « Infos ». Une fois que vous avez trouvé l’arme qui vous plaît, vous êtes prêt pour la vraie aventure.

Quel est le « loop » fondamental à maîtriser ?

Le gameplay de Monster Hunter tourne autour d’une boucle : se préparer, chasser, fabriquer. L’histoire vous guide pour débloquer monstres, zones et systèmes. Entre les missions principales, vous pourrez accepter des chasses optionnelles. Pour lancer une chasse, parlez à votre compagne Alma au camp, ou attaquez simplement un monstre dans le monde ouvert jusqu’à ce que le message « Commencer la quête » apparaisse. Vous pouvez aussi utiliser la carte (Carré/X) pour lister les monstres actifs et créer une quête.

La préparation est la clé. D’abord, mangez toujours un repas avant de partir ! Utilisez votre BBQ portable (dans votre barre d’objets) pour griller le « repas recommandé » et maximiser vos points de vie et d’endurance pour 30 minutes. Ensuite, utilisez les charges d’objets (loadouts). Dans votre tente, allez dans « Transférer les objets » > « Sac à objets » et appuyez sur L3 pour choisir une charge prédéfinie. La Charge 1 suffit pour la majorité du jeu. Elle remplira automatiquement votre sac avec l’essentiel. Enfin, votre monture Seikret peut vous emmener en pilote automatique vers le monstre : appuyez sur Haut de la croix directionnelle.

Quelle stratégie adopter pendant le combat ?

Arrivé face au monstre, gardez une mission simple selon votre arme : frapper la tête avec un marteau, couper la queue avec une épée longue, etc. Ne vous faites pas toucher. Esquivez en roulant loin des attaques, pas à travers (les « i-frames » sont rares). Pour les attaques massives, rengainez et fuyez. Si vous êtes touché et à terre, ne paniquez pas. Vous pouvez parfois rester au sol pour éviter un enchaînement, ou appuyer sur Haut pour que votre Seikret vienne vous ramasser.

Pour soigner, utilisez le menu radial (L1 + stick droit) et choisissez « Soins optimaux ». Si vous êtes empoisonné ou enflammé, le même menu propose une « Récupération d’altération optimale ». Pour le feu, trois roulades (ou une dans l’eau) l’éteignent. Si vous « mourez » (vous vous faites « charioter »), c’est l’occasion de vous réapprovisionner au camp. Vous avez droit à trois chariots avant l’échec.

Pour savoir où frapper, consultez le Guide de terrain des gros monstres dans le menu Infos. Sinon, fiez-vous aux chiffres de dégâts : jaune/orange = point faible, blanc = dégâts réduits (affûtez !), gris = effet spécial. Une bordure triangulaire indique une blessure, infligeant des dégâts bonus. Quand le monstre change de zone, profitez-en pour affûter votre arme avec la pierre à aiguiser (menu radial). Une arme émoussée fait moins de dégâts et rebondit.

Quand le monstre, affaibli, se retire dans son nid pour dormir, la première attaque sur un monstre endormi fait dégâts doublés. Donc, frappez fort ! Vous pouvez aussi poser des tonneaux explosifs ou un piège autour de lui. À sa mort, découpez-le pour récolter des ressources, sans oublier la queue si vous l’avez coupée.

Après la chasse, rendez-vous chez la forgeronne Gemma pour transformer vos butins en armes et armures. Chaque équipement reflète les propriétés du monstre dont il provient. Pour comparer les armes, allez dans Options > Paramètres du jeu (page 3) et réglez « Affichage de la puissance d’attaque » sur « Valeur sans coefficient » pour voir les dégâts bruts.

Les armures ont des résistances élémentaires et des compétences. Pour les voir, menu > Infos équipement > onglet Infos compétences (Carré). Ne vous perdez pas dans l’optimisation tout de suite. Pour cibler une pièce précise, ajoutez-la à votre liste de souhaits (Triangle chez Gemma). Les monstres concernés seront alors épinglés sur votre carte.

Et voilà ! Vous maîtrisez désormais la boucle de base : Préparer, Chasser, Fabriquer, Recommencer. Monster Hunter Wilds vous révélera d’autres mécaniques au fil de l’histoire. Mais si vous avez surmonté ces premières étapes, l’aventure – et le vrai frisson de la chasse – ne fait que commencer. Bonne chasse !

