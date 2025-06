Mobland saison 2 officiellement annoncée : la revanche des gangsters est en marche !

Paramount+ officialise le retour de son plus gros succès, Mobland, avec une saison 2.

La guerre des gangs londoniens n’est pas terminée. Paramount+ vient d’officialiser le renouvellement de la série MobLand pour une saison 2. Cette annonce vient à peine quelques semaines après la diffusion du grand final de la première. La plateforme de streaming mise gros sur cette production qui cartonne littéralement dans le monde entier.

Un succès planétaire qui change la donne

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et font tourner les têtes chez Paramount+. Mobland, qui revient avec une saison 2, a rassemblé plus de 26 millions de spectateurs mondiaux. Et ce, rien que pour son premier épisode. Cela en fait désormais la deuxième plus grosse production originale de la plateforme. Seule la série Landman de Taylor Sheridan fait mieux au classement interne de la plateforme Paramount+.

Les affaires reprennent bientôt.

La saison 1 de Mobland s’est maintenue six semaines consécutives dans le Top 10 Nielsen des séries originales les plus regardées. Voilà un exploit rare pour une production européenne. Au Royaume-Uni, son pays d’origine, elle a même réussi à décrocher la première place des audiences. Ceci nous confirme que le public britannique a totalement adhéré à cette vision moderne du crime organisé londonien.

Que nous réserve l’intrigue de Mobland saison 2 ?

Le final de la première saison a littéralement retourné la table narrative. Avec Conrad (Pierce Brosnan) et Maeve (Helen Mirren) désormais derrière les barreaux, l’empire criminel se retrouve entre les mains d’Harry (Tom Hardy) et Kevin (Paddy Considine). Cela dit, leur position reste fragile. Tout peut alors arriver dans Mobland saison 2. Les alliances peuvent basculer à tout moment et les trahisons se dessinent déjà à l’horizon.

L’une des questions majeures concerne le sort d’Harry, poignardé par sa propre femme Jan lors du climax de la saison. Heureusement pour les fans, le scénariste Jez Butterworth a confirmé que Tom Hardy survivrait à cet incident dramatique. On peut donc espérer le voir dans la saison 2 de Mobland.

L’acteur est d’ailleurs libéré de ses obligations avec la franchise Venom. Il pourra ainsi se consacrer pleinement à ce rôle qui semble lui coller à la peau. La date de diffusion de cette deuxième saison reste néanmoins mystérieuse pour l’instant. En revanche, on peut raisonnablement espérer cette saison 2 de Mobland entre 2026 et 2027.

