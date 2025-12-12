QVac Move de BORA : la mise sous vide version nomade

Cet hiver, BORA réinvente la préparation des repas festifs avec un appareil élégant, pratique et engagé. Avec le QVac Move, BORA propose une solution de mise sous vide design et écoresponsable.

La marque BORA mise sur l’innovation et le design pour réinventer la cuisine hivernale. Le QVac Move, son nouveau système sous vide, allie praticité, style et conscience écologique. Il transforme les préparations culinaires en expériences simples et durables. De quoi séduire amateurs de gastronomie et cuisiniers du quotidien.

Le sous-vide entre dans une nouvelle ère

Fini le stress des longues préparations la veille du réveillon. Avec le QVac Move, BORA propose une solution à la fois compacte et performante pour transformer la cuisine des fêtes. Ce système de mise sous vide nomade permet de mariner viandes, poissons ou légumes en quelques minutes seulement, grâce à une technologie de pression négative alternée combinée à un anneau spécial intégré aux boîtes hermétiques.

Résultat : les saveurs sont intensifiées, prêtes à être sublimées au moment du repas. La cuisson sous vide prend alors tout son sens ! Les textures sont respectées, les arômes préservés. Et surtout, les préparations peuvent être réalisées à l’avance. Un vrai confort pour celles et ceux qui veulent profiter pleinement de leurs invités sans passer leur soirée en cuisine.

Un geste culinaire, un acte écologique

Mais le QVac Move ne se contente pas de faciliter la vie : il invite aussi à mieux consommer. Puisqu’il prolonge la durée de vie des aliments jusqu’à trois fois plus longtemps qu’un stockage classique, il devient un allié dans la lutte contre le gaspillage. Chaque année, 32 millions de tonnes de nourriture sont jetées dans les foyers européens. C’est un chiffre vertigineux que BORA entend bien faire baisser.

La conservation sous vide limite aussi les brûlures de congélation. Cela assure une qualité optimale des produits sur le long terme. Offrir un QVac Move, c’est offrir une autre façon de penser la cuisine : plus durable, plus responsable.

Un appareil nomade et design

Pensé pour s’adapter à tous les intérieurs, le QVac Move se distingue par son format réduit, sa finition noire élégante et son design minimaliste. Il devient l’allié idéal des cuisines modernes, petites ou grandes, mais aussi des camping-cars, résidences secondaires ou espaces extérieurs.

Facile à utiliser grâce à son interface intuitive, il est livré avec un kit complet : quinze sacs de tailles différentes, des boîtes en verre fumé sans BPA, compatibles congélateur et lave-vaisselle. Compact mais complet, il permet de cuisiner partout, sans compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

