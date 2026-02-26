Mercredi saison 3 : Netflix confirme la liste des nouveaux personnages et des acteurs

Netflix vient de dévoiler une vague de nouveaux visages qui débarquent dans Mercredi saison 3. Au menu : retrouvailles Tim Burtoniennes et héritage familial. Cette suite s’annonce déjà excitante pour les fans.

La production de Mercredi saison 3 sur Netflix a officiellement commencé. En attendant la sortie, la plateforme de streaming a choisi de récompenser la patience des fans avec une révélation casting. Et oui, la série menée par Jenna Ortega ne se contente pas de continuer l’histoire. Elle va également agrandir son univers avec des icônes du cinéma.

Eva Green devient-elle enfin membre de la famille Addams ?

Les fans réclamaient davantage de membres de la famille Addams. Netflix a donc exaucé leur vœu avec brio. Ainsi, Eva Green rejoint le casting de Mercredi saison 3 sur Netflix dans le rôle de Tante Ophelia, la sœur de Morticia.

L’actrice française est déjà une figure emblématique du gothique moderne. Elle doit cela à sa performance hypnotique dans Penny Dreadful. Son parcours inclut également Vesper Lynd dans Casino Royale et ses débuts remarqués dans Les Amants du Rêve.

L’Ophelia historique est traditionnellement décrite comme une membre « normale » blonde de la société. Par contre, les indices de la fin de la saison 2 et les visuels promotionnels suggèrent une autre version. Elle devrait être bien plus sombre et conforme à l’univers Burtonien. Vous pouvez donc vous attendre à une Ophelia qui ne passera pas inaperçue à Nevermore.

Chris Sarandon, un retour aux sources pour Tim Burton ?

Netflix a ajouté une autre pépite dans le casting de Mercredi saison 3. Qui mieux que Chris Sarandon pour incarner l’esprit des années 90 revisité ? L’acteur a été nommé aux Oscars pour Un après-midi de chien et l’inoubliable Prince Humperdinck dans Princess Bride. Il possède également déjà une connexion sacrée avec Tim Burton. Et pour cause, il a prêté sa voix à Jack Skellington dans L’Étrange Noël de Monsieur Jack.

Désormais, il incarne Balthazar dans cette série Netflix. Les fans de la franchise Addams reconnaîtront certainement ce nom. Après tout, Cousin Balthazar est mentionné dans le film de 1991 lorsque Morticia et Gomez évoquent leur rencontre aux funérailles du personnage. Naturellement, Netflix n’a pas encore confirmé de lien direct. Mais la présence de Sarandon indique que Mercredi saison 3 évolue vers un récit plus mature et complexe.

Noah Taylor débarque dans Mercredi saison 3 sur Netflix

L’arrivée de Noah Taylor va apporter une présence écran à la fois distinctive et légèrement dérangeante. L’acteur australien nous a été révélé par Shine, puis on l’a vu dans Edge of Tomorrow et Game of Thrones. Il est ensuite devenu spécialiste des figures excentriques et inquiétantes. Il a en outre incarné Adolf Hitler à deux reprises. Sa carrière en dit ainsi long sur sa capacité à camper des personnages mémorables.

Dans Mercredi saison 3, il jouera Cyrus. Ce nom devrait faire frémir les puristes. De fait, Cyrus Strange était le méchant des suites animées La Famille Addams 2. Netflix maintient toutefois le mystère sur d’éventuelles connexions. Ils ont donc juste présenté Cyrus comme un personnage entièrement nouveau pour l’instant.

Quels autres visages rejoignent l’aventure ?

La liste des nouveaux venus ne s’arrête pas là. On a également Oscar Morgan, que l’on a vu dans Gotham Knights et Le Chevalier des Sept Couronnes. L’acteur incarnera Atticus dans la saison 3 de Mercredi sur Netflix.

Ajoutez à cela Kennedy Moyer, récemment remarquée dans Roofman aux côtés de Channing Tatum. L’actrice jouera quant à elle Daisy. Ces ajouts suggèrent ainsi que cette saison continuera d’élargir l’ensemble au-delà des étudiants de Nevermore. Peut-être développera-t-elle davantage les intrigues autour de Pugsley.

Winona Ryder, la réunion gothique ultime ?

Le clou du spectacle reste l’arrivée de Winona Ryder en tant que Tabitha. Cette confirmation marque avant tout l’une des additions les plus prestigieuses de la série. Mais aussi, elle annonce une retrouvaille émouvante avec Tim Burton.

L’actrice a effectivement incarné Lydia Deetz dans Beetlejuice, puis participé à Edward aux Mains d’Argent. Elle était aussi dans la récente suite Beetlejuice Beetlejuice aux côtés de Jenna Ortega. Ryder va donc apporter une crédibilité gothique inégalée à la série. Ses liens avec Mercredi restent encore un mystère dans la saison 3 sur Netflix. Cela dit, son énergie et son alchimie avec Ortega s’intègreront parfaitement dans l’esthétique de la série.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn