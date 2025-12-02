Profitez des offres de Noël sur les Insta360 haut de gamme

Insta360 frappe fort pour Noël avec ses caméras. X5, Ace Pro 2 et GO Ultra : un concentré d’innovation, de 8K et d’intelligence artificielle.

Noël approche et avec lui, une avalanche de nouveautés chez Insta360. Trois caméras taillées pour l’action, l’innovation et l’ultra-haute définition débarquent en promotion pour les fêtes. Objectif : séduire les créateurs en quête d’images époustouflantes, quelle que soit la lumière, la météo ou le terrain.

La X5 : la captation 360° entre dans une nouvelle ère

Avec la X5, la marque Insta360 repousse encore les limites de la vidéo immersive. Grâce à deux capteurs 1/1,28″ capables de filmer en 8K à 30 images par seconde, la X5 capte des détails d’une précision impressionnante. Son secret ? Une triple puce d’IA dédiée au traitement d’image et à la réduction de bruit, qui offre des rendus éclatants, même en pleine nuit.

Les amateurs de plans spectaculaires apprécieront la perche à selfie invisible et le mode InstaFrame, qui permet de recadrer automatiquement la séquence après coup. Plus besoin de stabilisateur non plus : la technologie FlowState et le verrouillage d’horizon à 360° garantissent des vidéos parfaitement fluides. Étanche jusqu’à 15 mètres et capable de tenir plus de 3 heures en autonomie, la X5 est clairement taillée pour l’aventure.

Ace Pro 2 : quand Leica rencontre l’IA

Lancée à l’approche des fêtes, la Insta360 Ace Pro 2 se distingue par un partenariat inédit avec Leica, dont l’optique Summarit équipe la caméra. À la clé, une qualité d’image bluffante, même dans les zones les plus sombres. Son capteur 1/1,3” et sa double puce d’IA, dont une en 5 nm, lui permettent de filmer en 8K. Mieux encore, cela préserve les couleurs et les contrastes grâce au mode PureVideo.

Pensée pour les aventuriers, elle combine un écran tactile rabattable, une stabilisation FlowState ultra-efficace, et une résistance à -20°C. L’intégration du timecode, du contrôle gestuel ou encore du zoom de clarté 4K rendent l’usage aussi pro que ludique.

GO Ultra : une caméra miniature au rendu pro

Légère comme une montre avec seulement 53 g, la GO Ultra s’accroche partout grâce à ses fixations magnétiques. Portée autour du cou ou fixée sur une casquette, elle offre un point de vue immersif sans contrainte. Son capteur performant permet de filmer en 4K à 60 ips, avec HDR actif pour des images dynamiques en toutes conditions.

Son autonomie impressionne : jusqu’à 200 minutes (caméra et Action Pod), avec une charge rapide en 12 minutes. Comme ses grandes sœurs, elle mise sur une édition automatique par IA, idéale pour publier rapidement sur les réseaux. Et pour les plans aquatiques ? Elle plonge jusqu’à 10 mètres sans caisson, et jusqu’à 60 mètres avec l’Action Pod.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

