Quelques-unes des meilleures applications pour vous aider à rester organisé

Comme travailleur indépendant ou entrepreneur, il peut s’avérer difficile d’atteindre une efficacité optimale dans votre activité professionnelle. La concentration et l’organisation peuvent constituer des points faibles. Vous êtes confronté à un grand nombre de tâches, parfois très urgentes, au point d’en omettre certaines.

Pour remédier à cette situation, plusieurs applications et logiciels ont été développés pour vous assister. Vous disposez d’outils pour planifier, organiser et sauvegarder votre travail, ainsi que d’autres facilitant la communication avec vos collaborateurs. Cet article vise à de vous présenter quelques-unes de ces solutions.

Plaky

Il s’agit d’un logiciel gratuit de gestion de projet qui permet de gérer les tâches, de collaborer avec des collègues et d’obtenir immédiatement des rapports d’avancement. Grâce à l’application Plaky, vous pouvez aisément accomplir les actions suivantes :

Améliorer la planification : cela consiste à créer des tâches, organiser le travail et assigner des responsabilités aux différentes missions.

cela consiste à créer des tâches, organiser le travail et assigner des responsabilités aux différentes missions. Aligner les équipes : la plateforme offre un espace unique où rassembler vos collaborateurs et partager toutes informations pertinentes.

la plateforme offre un espace unique où rassembler vos collaborateurs et partager toutes informations pertinentes. Achever les tâches : vous pouvez consulter les délais et observer l’état d’avancement des travaux en un coup d’œil afin de réagir si nécessaire.

Outre sa disponibilité sur ordinateur, Plaky est également téléchargeable sur Android et Apple. C’est une application particulièrement adaptée aux entrepreneurs et aux responsables de projet.

Toggl Track

Si vous occupez un poste de chef de projet ou de dirigeant, il est essentiel de déléguer des tâches à vos collaborateurs afin qu’elles soient réalisées dans un délai imparti. Pour éviter d’avoir constamment à surveiller l’heure, vous pouvez télécharger l’application Toggl Track, qui vous permettra de suivre efficacement le temps de travail de votre équipe. Cette démarche contribue aussi à améliorer la productivité collective.

L’application Toggl Track offre aux leaders d’équipes la possibilité d’évaluer le temps consacré à chaque tâche et d’analyser ainsi la productivité plus facilement et plus rapidement.

Evernote

Evernote est une application de prise de notes vous permettant de concevoir, d’éditer et de partager des notes avec autrui. Cette application se révèle particulièrement adaptée pour collaborer avec des collègues sur divers projets ou pour consigner des notes lors de réunions.

Evernote propose une multitude de fonctionnalités qui simplifient l’organisation de vos notes, telles que la possibilité de créer des carnets, d’étiqueter les notes et d’effectuer des recherches par mots-clés.

La prise de notes joue un rôle essentiel dans l’accroissement de la productivité en centralisant toutes vos réflexions et idées en un seul lieu.

Cette application, téléchargeable sur Android et Apple, est indispensable pour toute personne. La prise de notes devient plus évidente avec Evernote !

Slack

L’application Slack constitue un outil de communication largement adopté par les professionnels. Elle permet d’optimiser votre temps en centralisant l’ensemble de vos outils au sein d’un même espace.

Ce logiciel offre la possibilité de créer des canaux, qui sont des espaces organisés dédiés à votre activité. La création de divers canaux facilite une meilleure structuration de votre travail et renforce également la communication dans l’équipe. Ainsi, le partage d’idées et la prise de décisions deviennent considérablement plus aisés.

Slack propose également les fonctionnalités suivantes :

Messagerie en ligne

Partage de fichiers

Appels vocaux et vidéo

Intégration avec d’autres applications

Vous pouvez rassembler en un seul endroit vos collaborateurs ainsi que des travailleurs indépendants situés aux quatre coins du monde grâce à ce logiciel.

Slack est accessible sur tous types d’appareils : ordinateurs, smartphones et tablettes. Vous pouvez télécharger cette application via le Play Store ou l’Apple Store. Elle s’avère particulièrement adaptée aux dirigeants d’entreprise, directeurs, chefs de projets et tout leader d’équipe.

Nous avons présenté ici seulement quatre applications pour vous assister dans votre organisation ; cependant, il en existe plusieurs autres. Vous pouvez également recourir à Asana, Trello, Notion et Jira, qui fonctionnent presque comme Plaky ; Calendly, Apple Reminders ou Google Calendar pour noter vos rendez-vous ; ainsi que Google Drive et Dropbox pour organiser et sauvegarder vos fichiers en ligne en toute sécurité.

