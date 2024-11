La spontanéité des réunions – le secret du travail d’équipe dans un monde hybride. Comment aménager un bureau?

Le modèle hybride gagne en popularité et les entreprises sont confrontées au défi de maintenir une collaboration efficace entre les employés. Les outils de communication à distance, bien qu’essentiels, ne sont pas toujours en mesure de remplacer les interactions humaines en tête à tête. L’espace de travail doit donc être conçu de manière à favoriser la concentration et le libre échange des idées. Cela signifie qu’à côté des postes de travail traditionnels, il convient de créer des zones de réunion informelles – des endroits où les employés peuvent se rassembler pour un échange spontané d’idées ou un brainstorming rapide. Découvrez comment de petits changements dans l’environnement de travail peuvent avoir des effets bénéfiques sur la dynamique d’équipe et le bien-être général des employés.

Faites de votre bureau un espace propice à la socialisation et à l’établissement de contacts

Concevoir et gérer consciemment le lieu de travail de manière à favoriser le développement de liens organiques entre les gens présente de nombreux avantages pour les entreprises. Les employés sont plus heureux et plus efficaces lorsqu’ils peuvent interagir facilement avec leurs collègues. Selon l’enquête Gensler 2020 sur le travail à domicile, c’est le contact en tête à tête qui manque le plus aux personnes qui travaillent à distance. Cela a entraîné la réduction du temps consacré à la collaboration de 37 % [1].

Cette tendance à la baisse des interactions en tête à tête a des répercussions sur l’innovation et souligne l’importance du bureau comme lieu de rencontre, de socialisation et de travail en équipe dans un modèle hybride. La création des espaces qui encouragent naturellement les interactions en tête à tête, devrait apporter une solution à ces défis.

Les contacts sociaux invitent à se rendre au bureau

Les relations sociales jouent un rôle important dans la création de la valeur ajoutée associée au travail au bureau. Contrairement au modèle hybride, qui peut limiter considérablement les possibilités de socialisation, la présence physique dans l’entreprise assure un environnement unique pour le développement de relations interpersonnelles directes. Cette particularité est un argument important en faveur du retour des employés au lieu de travail traditionnel.

En se concentrant sur un bon plan d’aménagement des bureaux et sur des mesures stratégiques pour améliorer l’acoustique, les organisations peuvent faire du bureau un lieu de travail attrayant. Cette approche permet de tirer pleinement parti des avantages de la collaboration directe. La présence des employés au bureau garantit des réunions de projet et des sessions de formation plus efficaces et encourage également les conversations spontanées autour de la table de co-working hushSpot, qui débouchent souvent sur des idées innovantes.

En favorisant la socialisation sur le lieu de travail, les entreprises sont en mesure d’accroître l’engagement et la satisfaction des employés.

Comment offrir aux employés hybrides un espace pour des réunions spontanées ?

Afin d’offrir aux employés hybrides un lieu de réunions spontanées au bureau, les entreprises peuvent mettre en place une série d’initiatives créatives et engageantes. L’amélioration de la kitchenette en investissant dans des machines à café à haute performance et en proposant des en-cas sains permet de créer un espace propice aux courtes pauses et aux conversations informelles. L’étape suivante consiste à aménager le hall d’entrée de manière à ce qu’il devienne un lieu de rencontre attrayant. Grâce à l’utilisation de plantes, de tableaux collaboratifs blancs et de sièges mous de sera un endroit idéal pour des conversations détendues. Si vous disposez d’un espace limité ou si vous avez des problèmes de bruit, envisagez des cabines acoustiques pour plusieurs personnes hushFree.L qui peuvent être aménagées en salles de réunion ou de détente.

La célébration de petites et de grandes réussites par un retour d’information positif et une reconnaissance des résultats de plusieurs façons renforcent un sentiment d’appartenance chez les employés. L’introduction d’une série de discussions de groupe portant chaque mois sur une variété de questions favorise davantage la collaboration et l’échange de connaissances.

Petites salles ou cabines acoustiques – des lieux de partage des idées

De petites salles de réunion ou des cabines acoustiques Hushoffice permettent d’organiser des réunions formelles pour plusieurs personnes. Grâce à leurs excellentes propriétés acoustiques, elles sont un endroit idéal pour une collaboration efficace et des conversations discrètes. Ces espaces offrent une certaine intimité pour les discussions sur des sujets sensibles, des concepts innovants, des lancements de produits ou des informations confidentielles.

Les cabines de bureau hushFree.M offrent une alternative flexible aux espaces de réunion traditionnels. Ces salles peuvent être utilisées pour réunir quelques collègues les plus proches afin qu’ils puissent convenir d’un plan d’action et résoudre des problèmes rencontrés, sans avoir à occuper une grande salle de conférence. La cabine peut être équipée de n’importe quel mobilier pour favoriser le travail d’équipe, des réunions informelles, un moment de détente ou des chats vidéo avec des employés qui se trouvent hors du bureau.

Des espaces dédiés à la socialisation et à la détente

Afin de créer un environnement de travail qui encourage les interactions spontanées, il est important que le bureau comprenne des espaces qui encouragent la relaxation et procurent un sentiment d’intimité et de confort. La mise en place de tels espaces dédiés souligne la compréhension des besoins des employés et favorise la création de liens interpersonnels forts. Le mobilier doit être conçu pour offrir un maximum de confort lorsque l’on discute, que l’on se détend avec une tasse de café pendant une pause ou que l’on est actif en jouant au baby-foot ou à la console. Cela permet aux employés de faire une pause dans le tourbillon de leurs tâches et de connaître leurs collègues sous un angle un peu différent, ce qui contribuera sans aucun doute à une meilleure compréhension et à une meilleure coopération au sein de l’équipe.

[1] https://www.gensler.com/workplace-surveys/us-work-from-home-survey/2020

