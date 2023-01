Comment marquer les ennemis dans Fortnite ? Guide complet

Marquer les ennemis dans Fortnite fait partie des défis de la première saison du chapitre 4. Découvrez nos astuces pour maîtriser la technique.

La nouvelle saison du célèbre titre d’Epic Games est arrivée avec son lot de défis. Ces derniers vont certainement compliquer le quotidien de nombreux joueurs. Un défi en particulier a beaucoup fait parler. Il s’agit du marquage de 10 adversaires au cours d’un match – une mission difficile même pour les pros. Mais voici nos astuces pour facilement marquer des ennemis dans Fortnite.

La méthode par défaut pour marquer des ennemis dans Fortnite

Plusieurs méthodes s’offrent aux joueurs pour accomplir ces défis. Le marquage des adversaires n’échappe pas à cette règle générale. Les techniques vont ainsi du plus simples au plus difficiles à mettre en œuvre. La méthode la plus accessible pour marquer les ennemis dans Fortnite est la même que pour le marquage des objets ou des éléments. Elle utilise la croix directionnelle de la manette. Vous maintenez la touche directionnelle gauche pendant la visée. Cette touche se trouve sur la molette de la souris pour la version PC.

Cette méthode est certes la plus accessible, mais son efficacité laisse à désirer. Les novices auront beaucoup de mal à réussir le défi en utilisant uniquement cette méthode. Toutefois, la technique est recommandée aux joueurs expérimentés et précis.

Usage des augmentations pour le marquage des ennemis

Les reality augments ou augmentations de réalité sont la grande nouveauté du chapitre 4. Ce sont des mécanismes à acquérir qui vous font profiter de certains avantages durant un match. La liste de ces augmentations est évidemment longue. Toutefois, seuls deux de ces éléments peuvent être utilisés pour marquer des ennemis dans Fortnite.

Le Faucon de reconnaissance est un nouvel objet introduit dans le chapitre 4.

La première augmentation utilisable pour le marquage des adversaires est le Limier. Sa fonction est de marquer automatiquement ceux que vous aurez atteints avec un arc de tireur d’élite ou un fusil. À noter toutefois que le marquage n’est pas définitif. Celui-ci n’est actif que pendant une brève durée. Il vous faudra ainsi les armes spécifiées plus haut pour profiter du mécanisme du Limier.

La deuxième augmentation est la Marque de tempête. Après la fermeture de la tempête, vous activez ce mécanisme pour marquer automatiquement les adversaires. À l’instar de Limier, la fonctionnalité n’est active que pendant une courte période.

Se servir du Faucon de reconnaissance

Marquer les ennemis dans Fortnite peut également se faire avec le Faucon de reconnaissance. C’est un petit robot – disponible depuis la dernière mise à jour – que vous envoyez dans les airs pour explorer le terrain de jeu. Vous serez en mesure de marquer tout ce que ce drone de reconnaissance verra. Une méthode qui semble très pratique, mais elle comporte en réalité un gros inconvénient. Vous êtes vulnérables pendant le déploiement du Faucon. Vos adversaires peuvent ainsi vous éliminer facilement.