Le marché des jeux en ligne en France: Une croissance qui se confirme en 2024

Le marché des jeux en France a connu une croissance notable en 2023, générant 13,4 milliards d’euros de produit brut des jeux (PBJ). Pour la première fois depuis 2019, tous les segments ont connu une augmentation. Le nombre de joueurs FDJ a augmenté de 6 % en 2023, atteignant environ 27 millions de personnes. Le bilan des jeux pour le premier semestre 2024 confirme cette croissance, avec un PBJ de 5,5 milliards d’euros. Cette croissance est portée par le segment des paris sportifs en ligne qui enregistrent une croissance de 16 %.

Les casinos en ligne pourraient bientôt faire partie des segments qui aident à la croissance des jeux en France. Pour le moment, jouer sur les casinos en ligne offre de nombreux avantages aux joueurs en fournissant une immense quantité de jeux et des bonus réguliers. Cependant, il ne rapporte pas grand-chose au trésor français. Mais avec la loi de finances 2025, cela pourrait changer. Pour plus d’informations sur le meilleur casino en ligne en France, explorez les options disponibles.

En effet, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a demandé une légalisation de toutes les activités de casino en ligne afin de tordre le cou à l’offre illégale qui pèse jusqu’à 1,2 milliard d’euros.

Le marché des jeux en ligne a poursuivi sa croissance en 2023, avec un PBJ total atteignant 2,3 milliards d’euros, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à l’année précédente. Ce segment représente 17,5 % du marché total des jeux. Les paris sportifs en ligne restent le principal moteur, représentant 63,3 % du PBJ en ligne. Ils sont suivis par le poker (21,6 %) et les courses hippiques (15,1 %). Le nombre de joueurs uniques dans le secteur en ligne a atteint 3,6 millions en 2023.

Les paris sportifs en ligne ont enregistré une hausse de 6,4 % du PBJ en 2023, atteignant 1,5 milliard d’euros, malgré l’absence de grands événements sportifs majeurs. Le montant total des paris a également augmenté de 2,2 %, atteignant 8,49 milliards d’euros. Cependant, le nombre de joueurs uniques a diminué de 7,3 %, ce qui a conduit à une augmentation de la mise moyenne par joueur.

Les sports les plus populaires pour les paris en ligne restent le football (4,44 milliards d’euros de paris), le tennis (1,92 milliard d’euros), le basket (899 millions d’euros) et le rugby (247 millions d’euros). Ensemble, ces sports représentent 88,5 % des paris sportifs en ligne.

Le segment des paris hippiques en ligne a connu une légère reprise en 2023, avec un PBJ de 353 millions d’euros, en hausse de 1,9 %, et un total de mises atteignant 1,51 milliard d’euros (+5,1 %). Le nombre de comptes joueurs et de joueurs uniques a également augmenté, ce qui montre un regain d’intérêt pour cette activité. Contrairement aux paris sportifs, les parieurs hippiques sont plus fidèles à un opérateur, avec une moyenne de 1,2 compte par joueur.

Le poker en ligne a dépassé les niveaux records atteints pendant la pandémie de 2020, avec un PBJ atteignant 504 millions d’euros en 2023, soit une augmentation de 14,1 % par rapport à l’année précédente. Ce segment a connu une croissance annuelle moyenne de 16,6 % entre 2019 et 2023. Le nombre de comptes joueurs a également augmenté de 7,7 %, atteignant 1,9 million, témoignant de la popularité croissante de ce type de jeu.

Une croissance confirmée sur le premier semestre 2024

Le premier semestre 2024 a été marqué par une forte progression du marché des jeux en ligne, avec une augmentation de 11 % du produit brut des jeux (PBJ), atteignant 1,3 milliard d’euros. Cette hausse dépasse le précédent record du premier semestre 2021. Les paris sportifs ont enregistré une performance remarquable avec un PBJ en hausse de 16 %, tandis que le poker a connu une croissance plus modérée de 2 %. En revanche, le PBJ des paris hippiques a légèrement reculé de 2 %. Globalement, le PBJ se répartit entre les paris sportifs (67 %), le poker en ligne (20 %) et les paris hippiques (13 %).

Le nombre total de comptes joueurs actifs (CJA) a augmenté de 13 %, atteignant 4,3 millions, avec une hausse notable dans les paris sportifs (+16 %) et, dans une moindre mesure, dans le poker (+11 %). Les paris hippiques ont vu une augmentation des mises (+6 %) malgré une baisse du PBJ. Le poker en ligne, bien que ralentissant, a consolidé son bassin de joueurs uniques, atteignant 1,2 million, en partie grâce aux ventes croisées avec les paris sportifs.

