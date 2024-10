Top 5 des meilleurs rôles de Maggie Smith

De Downton Abbey à Harry Potter en passant par Gosford Park, découvrez les rôles emblématiques de Maggie Smith dans ces films. De par son talent inimitable, son charisme unique et sa capacité à incarner n’importe quel personnage, elle a su donner vie à chaque œuvre dans lequel elle a collaboré.

Alors qu’elle s’est éteinte à l’âge de 89 ans à Londres, Maggie Smith a brillé dans l’univers cinématographique et théâtrale depuis plus de six décennies. Incarnant des rôles complexes que diversifiés, elle a surtout marqué les esprits en jouant Minerva McGonagall tout au long de la saga Harry Potter. Sorcière, none, aristocrate, professeur, femme en quête d’amour…voici les meilleurs films de Maggie Smith qui resteront dans les annales du septième art. Un bel hommage pour une étoile qui a illuminé le cœur de tous les cinéphiles qui se respectent !

Violet Crawley dans Downton Abbey (2010-2015, films 2019 et 2022)

Dès nous évoquons Maggie Smith, la première chose qui nous vienne à l’esprit c’est son rôle emblématique de la comtesse de Grantham : Violet Crawley. Si vous êtes fasciné par l’aristocratie britannique, Maggie Smith en est l’incarnation parfaite, avec ses punchlines uniques. À travers les six saisons de la série et les deux films qui ont suivi, l’actrice a livré des répliques mémorables qui ont souvent volé la vedette, et ce, avec un sens impeccable du timing.

Professeur Minerva McGonagall dans la Saga Harry Potter (2001-2011)

L’une des figures emblématiques de Maggie Smith dans l’univers du cinéma est certainement celle du professeur Minerva McGonagall dans Harry Potter. Dans ce rôle, elle est à la fois stricte que bienveillante, une farouche protectrice des étudiants de Poudlard, et a contribué au succès de la série emblématique. Avec son regard perçant, son allure imposante et son côté humain, Maggie a réussi à faire de personnage l’un des plus respectés de l’univers de J.K. Rowling.

Miss Jean Brodie dans Les Belles années de Miss Brodie (1969)

Si Maggie Smith s’est fait un nom dans l’univers du cinéma c’est certainement pour son rôle de Miss Jean Brodie. Dans ce rôle, elle incarne une enseignante passionnée et charismatique, dont les méthodes peu conventionnelles séduisent ses élèves, mais la plongent aussi dans une spirale dangereuse.

Il faut noter que ce rôle lui a valu son premier Oscar tout en illustrant merveilleusement bien sa capacité à rendre des personnages complexes profondément humains. Et oui, Maggie Smith nous incite à réfléchir aux nuances entre la morale et l’autorité en incarnant Miss Jean Brodie à la perfection !

Constance dans Gosford Park (2001)

Savez-vous qu’avant Downton Abbey, Maggie Smith Maggie Smith avait déjà marqué les esprits dans le genre du drame aristocratique avec Gosford Park ? Dans ce film, elle joue Constance, une autre comtesse douairière de Threntham, un rôle qui présage déjà celui de Violet Crawley. Avec son humour acerbe et ses remarques cinglantes, Constance est l’incarnation de l’aristocratie vieillissante.

Elle nous dépeint jusqu’où les conservateurs sont prêts à aller pour maintenir leur position malgré les bouleversements sociaux qui l’entourent. La chose qui nous a le plus fasciné dans son rôle c’est certainement la capacité de Maggie à jongler entre cette apparence froide et ce côté vulnérable.

Judith Hearne dans The Lonely Passion of Judith Hearne (1987)

Lorsque nous parlons du parcours de Maggie Smith au cinéma, nous ne pouvons pas passer à côté de son rôle déchirant de Judith Hearne dans The Lonely Passion of Judith Hearne. Smith incarne une femme seule, désespérément en quête d’amour dans une société qui ne semble plus avoir de place pour elle.

C’est l’un de ses rôles les plus tragiques, où elle dépeint avec une grande justesse la douleur de l’abandon et de la solitude. Ce film, bien que moins connu que d’autres de sa filmographie, met en lumière sa capacité à explorer des émotions profondes et douloureuses.

Ce portrait sans concession d’une femme brisée par la vie est l’un des plus beaux exemples du talent de Smith pour insuffler de la dignité à des personnages en apparence insignifiants. Pour nous, ce rôle reste une preuve indéniable que l’actrice maîtrise parfaitement l’univers du dramaturge. On peut dire que Maggie Smith possède cette capacité unique à dégager l’essence des films dans lesquels elle apparait.

Maggie Smith a construit une carrière jalonnée de rôles inoubliables, chacun plus marquant que le précédent. De la comédie au drame, de la scène au grand écran, elle a su nous captiver avec des performances qui resteront gravées dans nos mémoires. Que ce soit dans le costume d’une comtesse acariâtre ou d’une sorcière bienveillante, Smith nous rappelle toujours que le talent ne se démode jamais…

