Ontrack libère le son avec ses lunettes connectées

Ontrack dévoile ses lunettes connectées conçues pour les sportifs et les citadins. Une technologie audio immersive, accessible et sécurisée, pensée pour tous.

Au lever du jour, une silhouette fend les sentiers, libre, concentrée, rythmée. Pas d’écouteurs, pas de casque audio, mais une musique bien présente. Ce scénario devient réalité grâce aux lunettes audio connectées d’Ontrack, la start-up française qui entend démocratiser l’usage de la tech dans le sport. Elle lance des lunettes audio connectées qui allient légèreté, qualité sonore et accessibilité.

Une innovation pensée pour le mouvement

Lancée en décembre 2025, Ontrack propose des lunettes audio conçues avant tout pour les sportifs. Le modèle Ontrack Sport, destiné à la course, au vélo ou à toute activité outdoor, se distingue par sa légèreté, sa stabilité et sa résistance à l’effort. Grâce à une technologie audio Hi-Fi intégrée, elles délivrent un son immersif sans jamais isoler du monde extérieur.

Cela offre ainsi une écoute sécurisée. L’autonomie atteint 8 heures, et les gestes de commande sont intuitifs. Ces lunettes ne viennent pas interrompre l’effort, elles l’accompagnent. Une version Urban, orientée usage quotidien, complète l’offre. Plus lifestyle, elle conserve l’ADN sportif de la marque. L’idée reste la même : créer un objet technologique au service du rythme de chacun.

Accessibilité et qualité, sans compromis

Ce qui distingue vraiment Ontrack, c’est sa volonté de rendre accessible une technologie jusqu’alors réservée à un public premium. Là où d’autres visent le haut de gamme exclusif, la jeune pousse française mise sur une démarche équilibrée. Ontrack vise un large public, sans renoncer à un design exigeant, à des composants de qualité et à un prix maîtrisé.

« Le but n’était pas de sortir un gadget futuriste, mais un outil du quotidien, utile et abordable », explique Bastien Nussbaumer, fondateur d’Ontrack. La marque ne revendique pas une production française, mais l’origine française d’une équipe qui conçoit pour un usage réel et une accessibilité tangible.

L’IA intégrée : prochaine révolution

Déjà disponible, ce premier modèle n’est qu’un prélude. En 2026, Ontrack introduira un coach IA embarqué, capable de fournir des conseils en temps réel sur la cadence, la posture ou la gestion de l’effort. Le tout, sans écran ni manipulation. Cette évolution vise à transformer la relation entre sport et technologie, avec une promesse simple : enrichir l’expérience sans l’alourdir.

À travers ses lunettes, Ontrack raconte une histoire : celle d’une technologie qui se fait oublier, pour mieux accompagner. Un geste simple, une paire de lunettes, et tout s’ouvre : liberté, rythme, écoute, mouvement. Une vision qui pourrait bien séduire bien au-delà des sentiers de course.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

