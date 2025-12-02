Garmin InReach Mini 3 Plus : le compagnon outdoor ultime

Le nouvel inReach Mini 3 Plus de Garmin offre une communication satellite enrichie avec messages vocaux, SMS et photos. Un atout de taille pour les aventuriers hors réseau.

Garmin dévoile une évolution de son système satellite avec l’inReach Mini 3 Plus. Plus complet, plus autonome et pensé pour l’exploration, il facilite les échanges à distance, même loin de toute couverture mobile. Entre fonctionnalités enrichies et sécurité renforcée, ce nouvel outil s’adresse à tous les passionnés d’outdoor. Son lancement marque un tournant dans la connectivité en milieu extrême.

Un compagnon indispensable pour les aventuriers

Qu’il s’agisse d’une randonnée de quelques heures ou d’une expédition de plusieurs jours, l’inReach Mini 3 Plus se veut le lien vital entre les explorateurs et leurs proches. Garmin renforce ainsi sa gamme avec un modèle repensé pour répondre aux exigences du terrain.

Plus qu’un simple émetteur satellite, ce nouveau dispositif permet d’envoyer non seulement des messages vocaux de 30 secondes, mais aussi des SMS étendus, des photos et des réactions en direct.

Son écran tactile couleur est couplé à un haut-parleur et un micro intégrés. Cela en fait un outil de communication complet, utilisable sans smartphone. Avec une autonomie impressionnante allant jusqu’à 330 heures en mode suivi, le Mini 3 Plus s’adresse autant aux professionnels qu’aux amateurs de grand air. Il est parfait pour ceux qui sont soucieux de rester joignables sans compromettre leur indépendance.

Connecté même en pleine nature

Garmin mise ici sur l’émotion et le partage. « Dire à ses proches qu’ils nous manquent, leur montrer une vue imprenable depuis un sommet, c’est désormais possible », souligne Susan Lyman, vice-présidente marketing chez Garmin. L’appareil permet en effet d’envoyer des photos et des messages vocaux via l’application Garmin Messenger™.

Les messages peuvent également être transcrits à l’écran, un plus en cas de silence requis ou de réseau audio indisponible. Le système LiveTrack™ permet aux proches de suivre la progression du porteur en temps réel : distance, durée, altitude. Une fonctionnalité utile autant pour le partage que pour la sécurité.

Sécurité renforcée avec SOS interactif

Au cœur du dispositif, un système de secours interactif rassurant : en cas d’urgence, un message SOS est envoyé au centre Garmin Response℠. L’équipe, composée de coordinateurs expérimentés, gère les échanges avec les contacts d’urgence, les secours et les autorités locales. Elle peut désormais recevoir non seulement des messages écrits mais aussi des photos et des enregistrements vocaux, pour évaluer plus précisément la situation.

Avec plus de 18 000 incidents traités dans 150 pays, la fiabilité du dispositif n’est plus à démontrer. Étanche (IP67), résistant aux chocs et aux températures extrêmes, le Mini 3 Plus s’intègre parfaitement dans la panoplie des aventuriers exigeants. Disponible dès maintenant à 499,99 €, ce petit bijou technologique se distingue par sa compacité, sa polyvalence et sa démarche résolument humaine de la communication en milieu isolé.

