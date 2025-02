MacBook reconditionné à 19,99 €/mois avec Hopliz

L’accès aux outils numériques reste un défi pour beaucoup. Entre le coût élevé des appareils et leur impact environnemental, une nouvelle approche est nécessaire. C’est là qu’intervient Hopliz, une startup lyonnaise engagée qui propose la location de MacBook et iPad reconditionnés à prix abordable. Une solution innovante qui allie accessibilité, durabilité et performance.

Une solution pour réduire la fracture numérique

La startup lyonnaise Hopliz propose une alternative responsable pour rendre l’informatique plus accessible. Grâce à un service de location de MacBook et d’iPad reconditionnés, elle permet aux étudiants, aux particuliers et aux entrepreneurs de s’équiper sans se ruiner. Dans un monde où l’informatique est devenu essentiel, cette initiative répond à une double problématique : l’accessibilité financière et l’impact environnemental des nouvelles technologies.

Selon l’Arcep et le Crédoc, 87 % des Français de 12 ans et plus possèdent un ordinateur ou un smartphone. Pourtant, de nombreuses personnes restent exclues faute de moyens. Un sondage OpinionWay pour BackMarket révèle que 87 % des Français considèrent les appareils numériques trop coûteux. Face à cette réalité, Hopliz propose une alternative qui conjugue économies et consommation durable.

Un modèle économique durable et écologique

Produire un ordinateur neuf a un coût environnemental élevé. L’ADEME estime qu’un seul appareil nécessite l’extraction de 683 kg de matières premières, consomme 191 m³ d’eau et rejette 168 kg de CO2. Grâce au reconditionné, Hopliz réduit l’empreinte écologique de la technologie et favorise une économie circulaire.

« En 1984, ‘Think different’ marquait une époque. En 2025, penser différent, c’est choisir un mode de consommation durable et accessible, sans jamais sacrifier ni la qualité ni la performance des outils. » – Philippe Manipoud, CEO de Hopliz. L’entreprise permet ainsi à chacun de disposer d’un matériel performant et de limiter son impact sur la planète. Une démarche qui répond à l’urgence écologique et à l’aspiration croissante des consommateurs à privilégier des solutions plus vertueuses.

Une offre flexible et sans surprise

Hopliz se distingue par un service tout compris. À partir de 19,99 € par mois, les utilisateurs peuvent louer un MacBook reconditionné avec une assurance casse et vol incluse. Cette solution vise principalement les 18-35 ans, qu’ils soient étudiants ou jeunes actifs. L’offre inclut plusieurs avantages : la possibilité de changer d’ordinateur chaque année, une période d’essai de 30 jours et une prise en charge rapide en cas de problème. De plus, la durée d’engagement initiale de 36 mois peut être réduite à 24 mois. Avec cette initiative, Hopliz démocratise l’accès aux outils numériques et s’engage pour une consommation plus responsable. Une démarche qui pourrait bien transformer notre façon d’utiliser la technologie au quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

