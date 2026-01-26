Litter-Robot® 4 : la touche smart pour une maison propre

Et si la nouvelle année était l’occasion de faire du bien à son chat autant qu’à soi-même ? Litter-Robot® 4 propose une solution simple, technologique et efficace pour commencer 2026 sur de bonnes bases.

En ce début d’année, beaucoup cherchent à adopter de nouvelles habitudes. Pour les foyers avec chats, le Litter-Robot® 4 offre une solution élégante et connectée qui simplifie la corvée quotidienne. Plus besoin de pelle ni de surveillance constante. Grâce à cette technologie, le bien-être félin devient une priorité… facile à tenir.

Une nouvelle année sous le signe du bien-être… pour tous

Les fêtes passées, les bonnes résolutions fleurissent. Si manger plus sainement ou faire du sport figure souvent au programme, pourquoi ne pas en profiter pour améliorer le quotidien de son compagnon à quatre pattes ? En cette période où l’on reste davantage à la maison, le confort des chats devient une véritable priorité. C’est dans ce contexte que la marque Whisker, référence mondiale des produits connectés pour chats, met en avant sa solution phare : la Litter-Robot® 4.

Lutter contre la corvée quotidienne avec élégance

Exit la pelle et les mauvaises odeurs. Ce dispositif autonettoyant prend en charge l’entretien de la litière de manière automatique, grâce à un système de tamisage breveté. À chaque passage du chat, les déchets sont séparés et stockés discrètement. Cela garantit une hygiène constante sans intervention humaine.

Silencieux, au design travaillé, le Litter-Robot® 4 se fond dans tous les intérieurs. Il se connecte également à une application mobile pour suivre l’usage de la litière ou encore d’anticiper le remplissage. De quoi surveiller d’un œil la routine du chat, sans jamais le déranger.

L’hiver, une saison où le confort prend tout son sens

Avec les journées qui raccourcissent, les chats peuvent se montrer plus sensibles au stress ou au manque d’activité. Litter-Robot® 4 s’adapte à tous les profils, qu’il s’agisse de chats âgés, de gabarits imposants ou de foyers multi-chats. Son volume généreux et son fonctionnement constant assurent une propreté impeccable, source de stabilité pour l’animal.

La marque ne s’arrête pas là. Elle propose des accessoires adaptés : une rampe d’accès pensée pour les plus fragiles, des sachets anti-odeurs d’origine végétale. Il y a aussi un tapis pour retenir les grains de litière. Des compléments discrets mais bienvenus, qui renforcent le confort et la tranquillité du foyer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn