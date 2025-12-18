Le mystérieux interlocuteur d’Hank MacLean révélé dans l’épisode 1 de Fallout saison 2 sur Prime Video

L’épisode 1 de Fallout saison 2 lève enfin le voile sur le mystérieux allié d’Hank MacLean. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le papa le plus problématique du Wasteland vise haut !

Alors qu’il reprend ses sombres projets dans un laboratoire high-tech, un message enregistré nous met sur la piste d’un partenaire de choc. Prêts à découvrir quelle célèbre figure de l’univers pourrait tirer les ficelles dans l’ombre ? La révélation est électronique.

Fallout Saison 2 : Hank MacLean prépare-t-il le nouveau monde avec un allié inattendu ?

La saison 2 de Fallout sur Prime Video démarre en trombe avec l’épisode 1, et une chose est claire : Hank MacLean n’a pas perdu son temps dans le congélateur. Après la révélation explosive de son rôle dans le massacre de Shady Sands et ses sombres projets pour Vault-Tec, l’antihéros paternel, interprété par Kyle MacLachlan, est plus déterminé que jamais. Sa fuite n’était qu’une retraite tactique. Son nouvel objectif ? Prendre le contrôle du Désert et forger un « monde meilleur », quel qu’en soit le coût humain. Mais il ne compte pas agir seul.

L’épisode 1 se conclut sur une séquence intrigante. Hank retrouve son ancien laboratoire et, après avoir consulté avec joie des milliers de messages en attente depuis 219 ans, se rend dans une salle high-tech : le Global Comms. Là, il enregistre un message vocal pour un interlocuteur mystérieux. Il fait un rapport d’avancement, évoque la poursuite de « recherches » communes, et suggère que leur partenariat fera de lui une pièce maîtresse du nouveau monde. Le ton est celui d’un collaborateur parlant à son supérieur ou à son égal, mais certainement pas à un subalterne.

Les indices pointent-ils vers Robert House, le maître de New Vegas ?

Tous les indices dans le message de Hank désignent un homme : Robert House. Hank mentionne que Vegas est « l’ancien terrain de jeu » de son contact et qu’il « reprend le travail là où vous l’avez laissé ». Cette référence géographique et l’allusion à des travaux interrompus collent parfaitement au personnage de House, le PDG de RobCo et seigneur solitaire de New Vegas dans les jeux. La technologie sophistiquée du laboratoire de Hank, notamment des écrans holographiques identiques à ceux vus plus tôt dans l’épisode, renforce ce lien.

En effet, dans un flashback pré-bombes, on voit Robert House (incarné par Justin Theroux) utiliser un dispositif similaire sur un sujet… dont la tête explose. Une fin horrible qui correspond étrangement à l’état des corps en décomposition dans le labo de Hank. Bien que Hank soit un cadre de Vault-Tec et House le patron de RobCo, il semble que leurs intérêts et technologies convergent.

Quel pacte infernal préparent-ils pour l’avenir du Désert ?

Cette alliance improbable entre le bureaucrate fanatique de Vault-Tec et le génie mégalomane de RobCo dessine la menace principale de la saison 2. Leur objectif commun ? Créer « quelque chose » qui changera à jamais la face du nouveau monde. Hank apporte peut-être les ressources et la vision idéologique. Tandis que House fournit la technologie de pointe et sa connaissance de l’ancien monde. Leur collaboration suggère un plan bien plus ambitieux et cauchemardesque que la simple survie. C’est une refonte totale de la société post-apocalyptique, avec eux aux commandes.

Le premier épisode plante ainsi les graines d’un conflit titanesque. D’un côté, Lucy, le Ghoul et Maximus errent dans le désert. De l’autre, dans l’ombre, deux des esprits les plus brillants et impitoyables de l’Ancien Monde unissent leurs forces pour écrire l’avenir. Une chose est sûre. La bataille pour le Désert ne se fera plus seulement à coups de plasma et de poings. Elle se ferra aussi dans des laboratoires secrets, où se prépare peut-être l’apocalypse… version 2.0.

