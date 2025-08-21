Fallout Saison 2 : Les nouveaux vilains de New Vegas débarquent !

Préparez-vous à replonger dans le désert du Mojave dans Fall Out 2, mais cette fois, les nouveaux vilains ont une allure… romaine ! La Légion de César, faction ultra-brutale issue de Fallout: New Vegas, fait son entrée fracassante dans la saison 2.

Entre armures de récup’, crucifiements et ambitions impériales, ces fanatiques vont mettre Lucy et le Ghoul à rude épreuve. Le Mojave n’a jamais été aussi dangereux… ni aussi passionnant !

Le retour des Césars : Fallout Saison 2 plonge dans l’ombre de New Vegas

La saison 2 de Fallout promet un retour aux sources tumultueuses du Mojave avec de nouveaux vilains ! La bande-annonce dévoilée lors de l’événement Gamescom 2025 a confirmé l’arrivée imminente de la Légion de César, la faction la plus redoutée de Fallout: New Vegas.

Lucy, le Ghoul et Maximus, nos héros chaotiques, devront affronter ce collectif impitoyable modelé sur l’Empire romain. Il est réputé pour ses crucifiements et son empire esclavagiste. Entre paysages désolés et ruines irradiées, la série continue de tisser sa toile avec des références subtiles aux jeux, des Deathclaws aux énigmes de Mr. House.

L’énigme temporelle : 15 Ans après New Vegas

La série se déroule en 2296, soit 15 ans après les événements du jeu. Ce saut dans le temps force les scénaristes à trancher : quelle fin de New Vegas est canonique ? Si le Courrier a jadis choisi la Légion, César règne sans partage sur le Mojave. Sinon, ses disciples ont pu fuir à l’est pour mieux revenir en force. Le trailer montre d’ailleurs un camp legionnaire actif, suggérant une reconquête en cours.

New Vegas : Une cité en quête de maître



Avec la chute de la République Nouvelle-Californie (NCR) dans la saison 1, le pouvoir vacille dans le désert. La Légion en profite pour avancer ses pions, mais elle n’est pas seule : Mr. House, l’énigmatique dirigeant de New Vegas, pourrait jouer un rôle clé via des flashbacks pré-apocalypse. Les fans aperçoivent déjà son robot Victor dans le trailer. C’est une preuve que son héritage techno-despotique persiste.

Guerre des factions : Fraternité de l’acier vs légion

La Fraternité de l’Acier n’est pas en reste ! Le trailer révèle qu’elle contrôle désormais Area 51, avec une flotte de dirigeables survolant le désert. Face à eux, la Légion mobilise ses légionnaires en armure de fortune et ses méthodes barbares. Le conflit pour Hoover Dam, centrale électrique stratégique, semble inévitable.

Quel avenir pour le Mojave ?

La saison 2 s’annonce comme un hommage tumultueux à New Vegas. Entre intrigues politiques, créatures mutantes comme les Radscorpions, et l’évolution des personnages – le Ghoul explorant son passé pré-apocalyptique –, l’équilibre du pouvoir vacillera. Rendez-vous le 17 décembre 2025 sur Prime Video pour découvrir si la Légion de César écrasera New Vegas… ou si nos héros parviendront à écrire leur propre histoire !

