Gaming 5K : LG présente UltraGear evo au CES

LG dévoile UltraGear evo™, sa nouvelle gamme de moniteurs gaming 5K dotés d’intelligence artificielle. Une révolution visuelle pour le gaming haut de gamme.

LG fait une entrée remarquée au CES 2026 avec sa nouvelle série UltraGear evo™. La marque coréenne met l’accent sur la résolution 5K, l’intelligence artificielle et une conception pensée pour l’immersion. Elle ambitionne de redéfinir les standards du jeu vidéo. Trois modèles phares illustrent cette montée en gamme, du 27 pouces ultra-précis au géant 52 pouces. L’intégration d’une IA embarquée permet désormais une qualité 5K sans solliciter la GPU.

Des moniteurs 5K propulsés par l’IA, sans compromis GPU

Avec sa technologie exclusive de mise à l’échelle 5K par intelligence artificielle (5K AI Upscaling), LG propose une expérience visuelle haut de gamme, même sur du contenu non natif 5K. La solution IA embarquée analyse et améliore chaque image en temps réel. Elle garantit un rendu ultra-net sans solliciter la carte graphique.

Cette innovation se déploie sur les modèles 39GX950B, 27GM950B et 52G930B, qui partagent un socle commun d’excellence en haute résolution. L’optimisation de scène et le son IA viennent compléter cette immersion complète. Ils ajustent dynamiquement l’image et l’audio.

OLED et MiniLED : deux visions de la précision

Le moniteur 39 pouces 5K2K OLED (39GX950B) associe contraste absolu et fidélité colorimétrique grâce à la technologie OLED Primary RGB Tandem. Son double mode (165 Hz en 5K2K, 330 Hz en WFHD) s’adapte aux besoins variés des gamers, de la performance fluide à la précision visuelle. Son écran incurvé 1500R au format 21:9 accentue encore l’immersion, que ce soit pour le jeu ou le multitâche.

De son côté, le modèle 27 pouces (27GM950B), premier MiniLED 5K au monde, cible les puristes de la netteté optique. Grâce à ses 2304 zones de rétroéclairage local et sa structure à distance optique nulle, il élimine presque totalement le blooming. Il possède la certification VESA HDR 1000 et une luminosité pouvant atteindre 1250 nits. Il combine éclat lumineux et finesse des détails.

L’écran géant qui change l’échelle du jeu

Avec son moniteur 52 pouces (52G930B), LG ouvre une nouvelle catégorie : celle du très grand format 5K2K à 240 Hz. Sa surface d’affichage panoramique (12:9) couvre 33 % d’espace supplémentaire par rapport à un UHD classique. La courbure 1000R renforce l’immersion. Destiné autant aux joueurs hardcore qu’aux professionnels du multitâche, ce modèle est la vitrine ultime du savoir-faire LG en matière d’écrans haute définition.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn