Les Lionnes saison 1 sur Netflix, la fin expliquée : Alex est-elle morte ? Qui gagne vraiment ?

Le coup de sifflet final de la saison 1 de la série sur Netflix Les Lionnes a laissé les fans KO debout. Dans un final haletant, Alex, l’étoile montante, s’effondre sur le terrain. Est-ce une fin de parcours ou un simple arrêt de jeu ?

Entre trahisons familiales, ambitions dévorantes et révélations explosives, on démêle les fils de cette saison 1 intense. Parce qu’ici, la vraie victoire ne se joue pas toujours sur le score, mais dans les coulisses du pouvoir et du cœur. Préparez-vous à rejouer les derniers instants.

Les « Lionnes » de Netflix ont-elles réussi leur casse final ?

Ça y est, les Cash Queens (Les Lionnes dans la version originale) ont débarqué sur Netflix, et leur finale ne manque pas de sel ! Cette comédie dramatique à la française nous a tenus en haleine avec le pari fou de cinq femmes ordinaires, Rosalie, Kim, Alex, Sofia et Chloé, unies par les dettes et la détermination. Leur aventure, débutée par le braquage de la banque où travaille Rosalie, s’achève par un ultime coup d’éclat aussi audacieux que périlleux. Entre révélations, sacrifices et vengeance, l’épilogue nous en met plein la vue.

Acculées de toutes parts, les lionnes se retrouvent forcées de collaborer avec le dangereux caïd Ezechiel pour voler une livraison de 100 kg de cocaïne au port de Marseille. Leur plan est ingénieux : elles engagent le même fourgon Renault que les trafiquants. Pendant l’échange, déguisées en leurs maintenant célèbres braqueuses à fausses barbes, elles font diversion. La police, infiltrée, ouvre le feu, touchant Chloé.

Mais surprise : les lionnes s’enfuient avec le fourgon des fournisseurs. Tandis que d’autres femmes du quartier, habillées de la même façon, sèment la confusion parmi les forces de l’ordre. Le clou du spectacle ? Un camion-benne les attend pour avaler le fourgon et opérer un changement de véhicule en pleine course-poursuite. Un tour de passe-passe digne des plus grands.

Chloé a-t-elle eu sa revanche contre le maire corrompu ?

Absolument, et elle s’est servie de l’animal fétiche de son mari pour le faire tomber. Avec l’argent volé, Chloé, l’épouse malheureuse du maire Marionnaud, fait imprimer des milliers de T-shirts à l’effigie… d’un coq. Elle les distribue à ses partisans le jour des élections. Une fois son mari réélu, la police l’arrête.

Chloé joue l’innocente, prétendant que c’est lui qui lui a donné l’argent. Fou de rage, le maire abuse d’elle en public, révélant au grand jour sa véritable nature. Chloé sort de cette épreuve libre et victorieuse, ayant piégé à la fois la justice et son tyran de mari. Et cerise sur le gâteau, une romance naît avec Malik, le frère flic de Sofia.

Qui a payé le prix fort à la fin ?

Tous les succès ont un coût. Alors que le groupe se réfugie dans un endroit isolé pour brûler la cocaïne et leurs déguisements, Alex est grièvement blessée. Kim, dans un élan héroïque, décide de se sacrifier pour lui permettre d’atteindre l’hôpital. Dans une course-poursuite effrénée, elle fonce sur un barrage de police pour couvrir la fuite des autres.

Rosalie, quant à elle, consciente d’être la principale suspecte, fait le choix ultime : elle s’arrête et se rend aux autorités pour laisser ses amies s’échapper. La série se clôt sur des destins suspendus : Rosalie en garde à vue, Alex entre la vie et la mort, et Chloé et Malik inconscients dans une épave.

La porte est-elle ouverte pour une saison 2 ?

Le final nous réserve un dernier rebondissement digne d’un cliffhanger. Oualid, le mari de Sofia que l’on croyait mort, est bien vivant et monte dans un avion pour Marseille. Ayant reconnu sa femme sur les images de surveillance des braquages, il pourrait bien devenir une pièce maîtresse dans une éventuelle suite. La conclusion des Cash Queens est donc intense, partiellement satisfaisante, et laisse le public en attente d’un renouvellement. Une seule chose est sûre : ces lionnes ont prouvé qu’avec un peu d’audace et beaucoup de solidarité, on peut faire trembler les puissants. À suivre sur Netflix !

