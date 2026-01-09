De 007 à Indiana Jones : les films qui ont forgé la légende de Sean Connery

Si le nom de Sean Connery évoque instantanément les smokings et les martinis de James Bond, réduire ses films et sa carrière à l’agent 007 serait un crime de lèse-majesté. L’acteur écossais, au charisme aussi massif que ses épaules, a illuminé des décennies de cinéma avec une palette étonnamment diverse.

Des prisons militaires aux mystères médiévaux, des profondeurs océaniques aux sommets himalayens, plongée dans dix de ses performances les plus marquantes, où l’homme derrière le pistolet Walther PPK se révèle dans toute sa puissance.

Est-ce le meilleur film de James Bond ? La question est presque rhétorique. « Goldfinger » est bien plus que cela : c’est la pierre angulaire, le film qui a gravé dans le marbre la formule magique de la franchise. Face au génialement excentrique Auric Goldfinger (Gert Frobe) et à son serviteur Oddjob au chapeau mortel, Sean Connery incarne l’apogée du 007 cool et imperturbable dans ce film. Entre la femme peinturlurée d’or, le laser visant des zones sensibles et les joutes verbales avec Pussy Galore, le film aligne les moments iconiques avec une désinvolture magistrale. Un divertissement de premier ordre, à savourer secoué, pas remué.

Les incorruptibles (1987) : le mentor à l’accent cinglant

La preuve que Connery pouvait voler la vedette sans même être en tête d’affiche. Dans le film de gangsters épique de Brian De Palma, il incarne Jimmy Malone, le flic vétéran et cynique qui enseigne à Eliot Ness (Kevin Costner) les règles non-écrites de la guerre contre Al Capone. Dévorant le dialogue tranchant de David Mamet avec une gourmandise de lion, il offre une leçon de cinéma et remporte un Oscar du Meilleur Second Rôle bien mérité. Loin du flegme de Bond, c’est un dur au cœur tendre, rugueux et inoubliable.

Indiana Jones et la dernière croisade (1989) : la chimie père-fils

Qui d’autre que Sean Connery pouvait incarner le père du plus grand aventurier dans ce film culte ? Le casting est une étincelle de génie. En Henry Jones Sr., professeur obsédé par le Graal, il forme avec Harrison Ford un duo comique et touchant, fait de regards exaspérés et de tendresse maladroite. Le film de Spielberg trouve dans cette relation son âme, mêlant action trépidante et émotion sincère. Leur alchimie à l’écran est un pur bonheur, laissant le spectateur rêver à d’autres collaborations avortées.

L’homme qui voulut être roi (1975) : l’aventure à l’ancienne

Aux côtés de Michael Caine, Sean Connery vit l’une de ses grandes aventures sous la direction du légendaire John Huston dans ce film. En Daniel Dravot, ancien sergent devenu aventurier avide, il est tour à tour rusé, ambitieux et finalement grisé par un destin démesuré lorsqu’il est pris pour un dieu dans les montagnes de Kafiristan. Le film respire l’épique classique et la camaraderie virile, porté par la complicité évidente et jubilatoire des deux acteurs. Du grand cinéma d’aventures, tout simplement.

Docteur No (1962) : l’étincelle originelle

Tout a commencé ici. Dans ce premier opus aux moyens modestes, Sean Connery impose d’emblée la définition de James Bond. C’est un mélange parfait de charme animal, d’humour sec et de dangerosité latente. Face au Dr. No et à la mythique Ursula Andress émergeant des flots, il pose les bases d’une légende. Plus de soixante ans après, son interprétation reste l’étalon-or. C’est, celle qui a donné son aura et son insolence au personnage pour les générations à venir.

La colline des hommes perdus (1965) : l’intensité dramatique pure

Preuve de son immense talent dramatique, ce film intense de Sidney Lumet le voit en soldat brisé. Il est dans une prison militaire britannique en Afrique du Nord. Loin des paillettes, c’est une performance brute, physique et tourmentée. Son Joe Roberts, forcé de gravir sans cesse une colline sous un soleil de plomb, incarne la rébellion et la dignité humaine face à l’arbitraire. Un rôle puissant dans un film âpre, qui révèle la profondeur de l’acteur derrière la superstar.

The Rock (1996) : le maître en terrain Michael Bay

Même dans un blockbuster explosif et survolté de Michael Bay, Connery impose sa classe. En John Mason, le seul évadé d’Alcatraz, il apporte crédibilité, humour et une présence écrasante qui domine les explosions. Face à un Ed Harris charismatique et un Nicolas Cage en pleine ascension, il est l’élément d’ancrage, le vieux renard dont la ruse dépasse la technologie. La preuve qu’il pouvait transcender n’importe quel matériau, même le plus tapageur.

À la poursuite d’Octobre Rouge (1990) : le sous-marinier insondable

Dans ce thriller géo politique haletant, Sean Connery use de tout son magnétisme. Il incarne le capitaine Marko Ramius dans ce film. Le génie du film de John McTiernan est de maintenir le doute sur les intentions de ce commandant de sous-marin soviétique filant vers les côtes américaines. Avec son accent écossais assumé et une autorité tranquille, Connery donne à Ramius une complexité fascinante. Il porte à lui seul le suspense de ce jeu d’échecs sous-marin intelligent et sophistiqué.

Le Lion et le Vent (1975) : le cheikh au charisme sauvage

Sous la direction de John Milius, Connery se glisse dans la peau d’un chef rebelle berbère du début du XXème siècle. Oui, le casting est surprenant, mais sa performance est si électrisante qu’elle fait oublier tout accent. En kidnappant une Américaine (Candice Bergen), son personnage devient le cœur palpitant de cette aventure old-school modernisée. Il y incarne la fierté, l’honneur et une virilité romantique, prouvant qu’il était né pour les rôles de grands aventuriers.

Le Nom de la Rose (1986) : Le moine détective aux intuitions diaboliques

Dans cette adaptation du roman ésotérique d’Umberto Eco, Connery surprend une fois de plus. En frère Guillaume de Baskerville, moine franciscain et fin limier du XIVe siècle, il apporte une intelligence aiguë et une humanité sceptique à une intrigue policière en robe de bure. Sa performance, à la fois austère et chaleureuse, guide le spectateur avec maestria dans les dédales obscurs de l’abbaye et des intrigues théologiques. Un rôle savant qui lui vaut un BAFTA et démontre, une dernière fois, l’incroyable étendue de son talent.

