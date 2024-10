Les Anneaux de Pouvoir : la fin de la saison 2 expliquée !

La fin de la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir a apporté son lot de révélations et de moments dramatiques. Cette saison a eu droit à des intrigues entrelacées, avec des secrets profondément enracinés dans l’univers de Tolkien. Découvrez les événements marquants de ce final explosif.

Suspense et tragédie dans la fin de saison 2 des Anneaux de Pouvoir !

Trois personnages principaux rencontrent une fin tragique dans la saison 2 de la série. Le roi Durin III meurt lors d’un combat contre le Balrog, Fléau de Durin, après avoir réalisé l’erreur de son obsession pour le mithril. Ignorant les avertissements de son fils, le prince Durin IV, il se sacrifie en combattant le Balrog pour protéger son royaume, Khazad-dûm.

Un autre personnage majeur, Celebrimbor, le maître forgeron elfe, meurt des mains de Sauron. Cela s’est déroulé après qu’il ait refusé de dévoiler l’emplacement des Neuf Anneaux destinés aux Hommes. Sa mort dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir est brutale, mais moins horrible que dans les livres. Le dernier à mourir est Adar, le chef des orcs. Il se fait poignarder par ses propres partisans après que Sauron ait utilisé sa magie pour les manipuler. Quant à son fidèle lieutenant Glûg, il se fait également tuer par Sauron.

Connaît-on les identités de l’Étranger et du sorcier noir ?

Après deux saisons de mystères et de spéculations, la fin de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a dévoilé l’identité de l’Étranger. C’est Gandalf, le personnage qu’interprète Daniel Weyman. La confirmation arrive lorsqu’il retrouve son bâton parmi les décombres et se présente finalement sous le nom de Gandalf.

La véritable identité du Sorcier Noir reste l’une des grandes questions sans réponse à la fin de cette saison. Bien que certains fans croient que c’est Saroumane, les créateurs de la série laissent entendre que ce serait plutôt un des mystérieux sorciers bleus. En attendant, Weyman souligne qu’on a encore beaucoup à explorer entre Gandalf et le Sorcier Noir.

Sauron a-t-il forgé l’Anneau Unique à la fin de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Un des sujets de discussion les plus brûlants reste l’absence de création de l’Anneau Unique. La raison serait que la saison avait déjà suffisamment d’intrigues à conclure. Selon l’acteur Charlie Vickers, l’Anneau sera forgé la saison prochaine. De fait, Sauron a désormais en sa possession le marteau de Fëanor et a appris la métallurgie auprès des plus grands forgerons elfiques.

D’autre part, Fondcombe suscite également de vives interrogations. Malgré tout, la destinée de cette idylle elfe est loin d’être scellée. Et pour cause, nos héros n’ont pas encore découvert son emplacement légendaire. Par ailleurs, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir évoque à plusieurs reprises l’épée légendaire Narsil. Elle fait notamment une apparition marquante dans le dernier épisode de la saison, lorsqu’elle la reine régente Míriel la confie à Elendil. Ce geste symbolique vise à rassembler les derniers Númenóréens fidèles aux elfes et aux Valar.

Quid de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir ?

La fin de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ne comporte aucune scène post-crédits. Vous avez néanmoins tout intérêt à regarder le générique de fin. En parallèle, la saison 3 n’a encore reçu aucune confirmation. Cela dit, JD Payne et Patrick McKay ont indiqué qu’ils « travaillaient dessus ». La productrice exécutive Charlotte Brändström a également laissé entendre qu’il y aurait bientôt de bonnes nouvelles.

