Les 10 ans de One Punch Man nous réservent une grosse surprise pour 2025 !

Les fans de One Punch Man peuvent enfin se réjouir : deux annonces viennent de faire frémir la communauté. Après une longue attente, l’anime revient avec des nouvelles qui vont ravir tous les otakus et les amateurs du genre shonen. Et oui ! On aura bientôt droit à une saison 3 de One Punch Man !

Le grand retour tant attendu de Saitama en 2025

Après plusieurs années d’attente, One Punch Man annonce son grand retour pour une troisième saison. Elle verra le jour en octobre 2025. L’annonce de cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le monde de l’animation, surtout à l’approche du Jump Festa. Cette annonce coïncide avec le dixième anniversaire de l’anime. C’est un événement important pour les fans, qui ont certainement hâte de regarder leur série animée préférée.

Le studio J.C. Staff produira la saison 3 de One Punch Man. Il a déjà été responsable de la saison précédente. Par contre, la saison 2 n’a pas eu le même impact que la première, qui reste une référence dans le genre. Malgré tout, l’annonce d’un retour sous la même direction de production rassure les fans. La continuité du travail laisse entrevoir une qualité de réalisation fidèle aux attentes des fans. D’autant plus qu’ils ont également annoncé le retour du compositeur Makoto Miyazaki !

Des attentes élevées pour la saison 3 de One Punch Man

Les attentes pour la saison 3 sont immenses, et les fans ne manquent pas de spéculer sur ce qui attend Saitama. L’anime, adapté de l’œuvre de One, a su séduire grâce à son concept novateur. Un héros apparemment sans charisme devient invincible et bat ses ennemis en un seul coup de poing. Ce retournement de situation a capté l’attention des amateurs de shonen à travers le monde.

Naturellement, la première saison reste inégalée. Cela dit, les fans espèrent que One Punch Man saison 3 saura retrouver la magie du début. Bien que la plateforme de diffusion n’ait pas encore été confirmée, la plateforme de streaming Crunchyroll semble être une option probable. Après tout, les deux premières saisons y sont déjà disponibles. En attendant plus de détails, cette annonce a suffi à faire exploser l’enthousiasme des fans. Ils attendent avec impatience le retour de leur héros bien-aimé.

【OFFICIEL】LA SAISON 3 DE L’ANIME ONE PUNCH MAN SORTIRA EN 2025 ! 👊



Studio : J.C STAFF.



ON Y EST ! pic.twitter.com/jQ7CIs7A8A — AnimeTV FR (@animetv_fr) December 13, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.