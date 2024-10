Après One Punch Man voilà que l’auteur sort ce manga ! Et il est TRÈS prometteur !

Après le succès phénoménal de « One Punch Man » et de « Mob Psycho 100 », l’auteur ONE revient avec une nouvelle série intitulée « Versus ». Ce manga nous transporte dans un cadre médiéval de type fantastique, riche en héros, chevaliers, mages et démons. Les œuvres précédentes mêlaient humour et éléments surnaturels, mais « Versus » nous plonge dans un récit palpitant où le danger est omniprésent.

« Versus », une intrigue épique différente de “One Punch Man”

L’histoire débute avec une invasion démoniaque sur Terre. Le roi mobilise 47 héros pour combattre 47 rois-démons à travers le monde. Ces guerriers, entraînés sans relâche, se battent pour la survie de l’humanité. Parmi eux, le chevalier Hallow, un héros au courage indomptable. Au cours de sa mission, il se retrouve le dernier combattant debout. Face à cette désolation, la guilde des mages décide d’ouvrir un portail interdimensionnel pour appeler à l’aide.

Malheureusement, la situation ne se passe pas comme prévu dans ce manga scénarisé par l’auteur de “One Punch Man”. La fusion des deux mondes entraîne des conséquences inattendues. Elle transforme les supposés sauveurs en victimes potentielles de leur propre ennemi naturel. Je suis certain que ce scénario désespéré et plein de surprises saura captiver les amateurs de mangas et animes shônen.

Un manga avec un mélange de genres et de styles

« Versus », du même créateur que “One Punch Man”, a une étonnante capacité à mélanger différents genres tout en restant un shônen. ONE, en collaboration avec les artistes Kyôtarô Azuma et Bose, offre une narration audacieuse qui bouscule les codes de la fantasy et des œuvres isekai. Dès les premières pages, le style graphique fait penser à des classiques comme « Dragon Quest« . Par contre, le mangaka injecte rapidement son humour et sa créativité.

13 mondes en danger, 13 ennemis à défier, comment l’humanité va-t-elle s’en sortir ?



Les illustrations de Kyôtarô Azuma apportent une richesse visuelle au manga “Versus” de l’auteur de “One Punch Man”. Ceci s’applique à la représentation des créatures fantastiques ainsi qu’à l’action dynamique. Chaque coup de crayon semble réfléchi et vise à immerger le lecteur dans cet univers varié. La promesse de mondes riches en détails et de personnages bien développés est excitante. En revanche, je pense que « Versus » devra maintenir son rythme et sa fraîcheur au fil des volumes. Si cette nouvelle série a de l’audace, elle devra prouver sa capacité à soutenir son propre récit.

