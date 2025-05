Découvrez le nouveau spin-off de Yu-Gi-Oh, avec de nouvelles cartes et personnages

Depuis la mort du créateur Kazuki Takahashi, les fans ne savaient pas si la franchise allait continuer. Mais là, la sortie d’un spin-off est une nouveauté bienvenue dans l’univers de Yu-Gi-Oh !

Même si l’animation ne correspond en rien à ce que les fans ont toujours connu, la nouvelle série intitulée Yu-Gi-Oh ! Card Game The Chronicles va paraître. Voici ce qu’il en est.

Des épisodes mensuels : une nouvelle formule

Le spin-off Yu-Gi-Oh ! Card Game The Chronicles propose des épisodes qui sortent tous les mois. Le deuxième épisode, intitulé « Sky Striker Ace Ⅱ : Sky Striker Ace – Roze », est déjà disponible en streaming sur YouTube.

C’est la suite directe du premier, où nous avons fait la connaissance de Sky Striker Ace – Raye, interprétée par Anna Nagase. Celle-ci se lance dans une mission périlleuse pour sauver Roze, interprétée par Nene Hieda.

Compétition et camaraderie, l’histoire continue

Sinon, dans ce nouveau spin-off de Yu-Gi-Oh ! l’histoire est racontée du point de vue de Roze. Les spectateurs découvrent que les deux femmes sont des combattantes redoutables qui se poussent mutuellement à exceller.

Cependant, l’emprisonnement de Roze a eu un impact sur leur dynamique. Cela a rajouté une couche de complexité à leur relation. Les références aux cartes de la collection Sky Striker, telles que Sky Striker – Zeke et l’équipe Engage Zero, enrichissent l’expérience pour les fans de longue date.

Une anthologie très intéressante

En effet, Yu-Gi-Oh ! Card Game The Chronicles est un spin-off d’anthologie. Cela signifie que chaque épisode peut explorer un archétype différent.

Et à ce stade, il n’est pas clair si Roze et Raye affronteront les ennemis mécaniques aperçus à la fin du court épisode ou si l’histoire passera à un autre groupe de cartes. Cette structure permet une grande flexibilité et ouvre la porte à de nombreuses possibilités narratives. Par contre, il est vrai qu’on est vraiment très loin des duels et même du design graphique d’autant.

Spin-off de Yu-Gi-Oh ! Un nouvel univers à explorer ?

Contrairement aux précédentes itérations de la franchise, Yu-Gi-Oh ! Card Game The Chronicles se déroule entièrement dans l’univers des cartes. Cela offre un aperçu de l’histoire d’un ou plusieurs personnages sélectionnés.

Et cette approche pourrait potentiellement donner naissance à une toute nouvelle série animée. Cependant, tout dépend de la réaction des fans. Bien que le monde des cartes ait été visité à plusieurs reprises dans la série phare, il n’a jamais été exploré de manière aussi approfondie.

Un héritage à célébrer ?

En attendant, les fans de Yu-Gi-Oh ! sont plongés dans d’autres séries animées. Le dernier épisode de la franchise, Yu-Gi-Oh ! GO RUSH !!, s’est terminé il y a quelques mois, et aucune nouvelle série dérivée n’a été annoncée pour poursuivre l’héritage de la franchise.

Cependant, avec le 25e anniversaire de la série animée originale récemment célébrée, les fans espèrent de nouveaux projets qui rendront hommage à l’héritage de Yu-Gi-Oh !

Un spin-off à voir ?

Yu-Gi-Oh ! Card Game The Chronicles offre une nouvelle perspective sur l’univers bien-aimé des cartes. Il faut sans doute encore du temps aux puristes avant d’accepter les changements apportés à l’animation mais si cela se fait, ce spin-off pourrait transformer la franchise.

