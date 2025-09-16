Le MCU a confirmé la puissance écrasante de Dr Doom vs le « Titan Fou »

Le MCU vient de lâcher une bombe : Docteur Fatalis (Doom) n’est pas venu pour jouer les modérés vs le Titan Fou lui-même ! Le souverain de la Latvérie peut déployé une puissance si écrasante qu’on en oublierait presque les pierres d’infinité.

Stratège impitoyable, manipulateur génial et maintenant… terrasseur de titans ? Attention, Thanos : un nouveau boss est en ville, et il porte une cape. L’ère des héros tremble – place aux vilains !

Docteur Fatalis entre en scène et pulvérise déjà Thanos

Le MCU s’apprête à vivre un revirement aussi spectaculaire qu’imprévisible : Robert Downey Jr., autrefois héros emblématique sous l’armure d’Iron Man, incarnera désormais Docteur Fatalis dans Avengers: Doomsday. Mais avant même la sortie du film, Marvel a subtilement confirmé que ce nouveau méchant surpasse déjà le grand antagoniste de l’Infinity Saga : Thanos lui-même. Preuve que l’ère des Titans est bel et bien révolue.

Un spectacle lumineux qui en dit long

Lors d’un récent événement marketing Disney à Shanghai, un spectacle lumineux dédié au prochain Avengers a réservé une surprise de taille. Parmi les logos de l’équipe et les images du Docteur Fatalis siégeant sur son trône, une séquence fugace mais percutante a retenu l’attention : on y voit la silhouette de Fatalis brandissant… la colonne vertébrale et le crâne de Thanos. Un hommage direct aux comics Secret Wars, où l’Empereur Doom terrasse le Titan Fou avec une facilité déconcertante.

Fatalis, variant d’Iron Man ? La théorie prend corps

Si la puissance de Fatalis ne fait plus de doute, son origine within the MCU intrigue. Depuis l’annonce du casting de Downey Jr., les fans spéculent que Victor von Doom pourrait être une variante multiverselle de Tony Stark.

Le spectacle lumineux vient étayer cette théorie. Sur l’image choc où Fatalis tient les restes de Thanos, on distingue ce qui semble être une armure rouge et un rayon repulseur. Ce sont des attributs typiquement Stark. Et si ce Fatalis était un Iron Man ayant vaincu Thanos dès leur premier affrontement ?

Une menace à la hauteur du multivers

Avec un tel niveau de puissance qui est capable de vaincre seul celui qui avait exigé l’union de tous les héros, Docteur Fatalis se pose comme le antagoniste idéal pour clore la Saga du Multivers. Vu que Marvel, a abandonné l’arc de Kang.

La franchise mise visiblement sur l’impact symbolique et émotionnel du retour de Downey Jr. en méchant ultime. Rien de moins que les X-Men originaux de Fox et une pléthore d’équipes seront nécessaires pour lui tenir tête.

Rendez-vous en salle pour la confirmation

Reste à savoir comment le MCU intégrera cette backstory explosive et l’origine possiblement stark-ienne de Fatalis. Une chose est sûre : Marvel a d’ores et déjà planté les graines d’un affrontement épique. Le public verra que les frontières entre héros et vilains n’auront jamais été aussi floues. Les réponses arriveront avec la bande-annonce tant attendue — et, bien sûr, dans les salles obscures.

