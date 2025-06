Le livre source de Reacher saison 4 enfin identifié et c’est une bombe narrative !

La saison 4 de Reacher adaptera “Gone Tomorrow », l’un des romans les plus sombres et explosifs de la saga Jack Reacher.

Reacher, la série à succès de Prime Video change encore de décor et de menace dans la saison 4. Après les faux billets, les ex-militaires et les trafics d’armes, Jack Reacher se retrouve cette fois au cœur d’un complot aux ramifications internationales. Et tout commence dans une rame de métro à deux heures du matin…

Un suicide suspect et un complot d’État

On connaît maintenant le matériel source pour la suite de la série. Dans Gone Tomorrow, le roman qui inspire la saison 4, Jack Reacher monte dans le métro new-yorkais. Il y repère une femme au comportement troublant. Ancien militaire, il identifie chez elle tous les signes d’un kamikaze. Malheureusement, avant qu’il n’agisse, la passagère sort une arme et se suicide devant lui.

Ce drame aurait pu s’arrêter là si le héros de la série Reacher ne s’en était pas mêlé. Mais dans ce roman dont s’inspire la saison 4, Reacher se retrouve rongé par le doute. Il décide alors de comprendre pourquoi Susan Mark, fonctionnaire du Pentagone, fuyait Washington.

Ce qu’il découvre dépasse de loin le cadre d’un simple geste désespéré. Documents classés, menaces terroristes, passé trouble d’un député américain… Il devra démêler une toile où se croisent secrets d’État, souvenirs de la guerre en Afghanistan et agents infiltrés.

Reacher saison 4 aura-t-elle un nouveau casting ?

Comme chaque saison, Reacher introduit de nouveaux personnages. On retrouvera notamment Agnez Mo et Anggun dans les rôles de Lila et Amisha Hoth. Ce sont en fait deux femmes liées à un vaste complot aux accents géopolitiques.

Le livre sur lequel se basera Reacher saison 4 les décrit comme d’anciens agents liés à Al Qaeda. Cela dit, la série de Prime Video adapte leurs origines pour éviter toute caricature. Elle s’appuie plutôt sur la vraie nationalité indonésienne des actrices.

Ce changement reflète aussi la volonté des producteurs de traiter avec prudence les thèmes sensibles liés au terrorisme international. Car, effectivement, Gone Tomorrow flirte dangereusement avec des réalités historiques. On y retrouve CIA, guerre froide, ou encore liens supposés avec Ben Laden.

En tout cas, la saison 4 de Reacher annonce donc un cocktail de fiction musclée et de tensions très actuelles. Un pari risqué, mais qui pourrait bien donner à la série son arc le plus percutant. Hâte que la suite sorte pour en avoir le cœur net, pas vous ?

