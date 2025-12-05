Le guide du parfait débutant pour maîtriser Octopath Traveler 0

L’aventure dans Octopath Traveler 0 vous attend, mais l’immensité d’Orsterra peut intimider. Ne vous en faites pas ! Avant de vous lancer sur les chemins, une poignée de conseils clés fera toute la différence entre une épopée légendaire et un périple chaotique.

Notre guide du parfait débutant est là pour vous éviter les pièges et transformer votre voyage en une expérience aussi fluide qu’épique. Prêt à maîtriser l’art du voyage ? Suivez le guide !

Octopath Traveler 0, c’est quoi ?

Il s’agit d’un jeu ambitieux que même les fans de longue date de la série pourraient apprécier. Basé sur Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix y a déplacé et adapté de nombreux éléments pour les intégrer à une expérience solo traditionnelle.

Avec un plus grand nombre de membres pour une équipe et des quêtes cachées, il y a beaucoup à apprendre sur ce nouveau récit. Que vous soyez un vétéran de Champions of the Continent ou que vous mettiez juste un orteil dans cette série, une petite préparation est importante. Pour vous aider dans ce nouveau voyage,voici une liste de conseils pour Octopath Traveler 0, couvrant de multiples aspects du jeu.

Utilisez les actions de parcours

Si vous aimez les objets gratuits, n’ignorez pas les habitants d’Orsterra. En parlant avec des PNJ aléatoires, vous pouvez utiliser l’action de parcours « enquêter » pour une chance d’obtenir une information aléatoire, comme une nouvelle zone à visiter, ou utiliser les actions de parcours basées sur l’influence pour une chance d’obtenir des objets à prix réduit ou gratuitement.

Selon qu’un PNJ est influencé par la richesse, la puissance ou la renommée, vous pouvez respectivement acheter ses objets à prix réduit, le combattre pour les obtenir gratuitement, ou simplement lui demander des objets gratuitement.

Ciblez particulièrement les PNJ alignés sur la Renommée, car obtenir des objets sans avoir à payer ou à combattre est la meilleure affaire que vous puissiez faire dans Octopath Traveler 0. Attention, chaque action de parcours a un certain taux de réussite, donc plus il est proche de 100%, mieux c’est !

Recrutez des alliés

Pendant un combat, vous pouvez faire appel à vos « alliés » pour qu’ils exécutent leur compétence signature, comme soigner la première ligne ou infliger des dégâts à tous les ennemis. Les alliés ne peuvent être appelés que quelques fois par combat, et ils doivent d’abord être recrutés.

Assurez-vous d’exploiter cette mécanique d’assistance pratique au combat dès le début dans Octopath Traveler 0. Parlez aux PNJ, et choisissez l’option « Engager », « Impressionner » ou « recruter » dans le menu de dialogue (qui dépend aussi de leur type d’influence).

Surveillez le taux de réussite, car votre réputation pourrait en pâtir en cas de rejet, alors essayez d’abord de cibler les PNJ avec au moins 50% de chances de rejoindre votre groupe. Vous pouvez avoir un total de cinq alliés.

Changez la vitesse des dialogues et des combats

Fatigué des écrans de dialogue lents ? Sur une manette, en appuyant sur le bouton « annuler » (B sur Nintendo Switch, A sur Xbox, X sur PlayStation), puis en utilisant les gâchettes LB ou RB, vous pouvez changer la vitesse des dialogues et ainsi terminer les cinématiques plus rapidement.

Si vous jouez au clavier, appuyez sur « C » puis utilisez « Q » et « E » pour changer la vitesse des dialogues. Pendant un combat, vous pouvez accélérer les attaques en appuyant sur le bouton « Start » ou « Discussion d’équipe » sur une manette, ou en appuyant sur « P » au clavier.

Ayez toujours des prunes sur vous

Avoir des Raisins de Soin pour restaurer les PV et des Olives de Vie pour ranimer les compagnons est sage, mais avoir des Feuilles de Prunier et des Prunes Revigorantes est particulièrement utile car elles restaurent les PS – la ressource nécessaire pour utiliser les compétences.

Comme les compétences infligent généralement bien plus de dégâts que les attaques de base, et qu’elles peuvent aussi améliorer les alliés, affaiblir les ennemis ou soigner, vous êtes dans une situation délicate si vous êtes à court de PS.

Les points de PS sont habituellement restaurés en se reposant, mais vous ne pouvez évidemment pas le faire pendant un combat. Alors, assurez-vous de faire le plein d’objets restaurant les PS avant d’énerver vos ennemis !

Priorisez la construction de votre ville

Une des motivations du voyage de votre personnage est la mission de reconstruire sa ville natale, Wishvale. Vous voudrez peut-être avancer dans la campagne et découvrir davantage l’intrigue et le drame dont les récits des jeux Octopath Traveler sont réputés, mais avant toute chose, vous devriez toujours vous concentrer sur l’accomplissement des quêtes de Wishvale.

Toutes les missions liées à la reconstruction de la ville font partie de la quête « Ceux qui raniment la Flamme ». En accomplissant des quêtes et en améliorant la ville, vous débloquez de nouvelles installations extrêmement utiles. Il y a par exemple un terrain d’entraînement (où les compagnons qui ne font pas partie de l’équipe principale peuvent monter de niveau) à l’église (qui a la particularité d’augmenter le nombre d’alliés que vous pouvez invoquer). Les citoyens vous donnent aussi des matériaux et de l’argent, cruciaux pour progresser dans la campagne.

Alternez entre les chemins

Tout en parlant encore des quêtes d’Octopath Traveler 0, vous devez être attentif à l’ordre dans lequel vous complétez les quêtes principales – surtout au début du jeu. Au départ, il y a trois routes principales : Maître de la Renommée, Maître de la Richesse et Maître de la Puissance.

Chacune est divisée en chapitres, mais vous n’avez pas besoin de finir tous les chapitres d’une route avant de passer à une autre. À l’exception des derniers, la plupart des chapitres ont les mêmes niveaux requis pour les trois routes.

Une bonne stratégie pour se préparer aux futurs combats est donc de faire tous les premiers chapitres des trois routes. Si vous ne voulez pas passer de temps à « farmer », c’est une des meilleures options. En complétant le premier chapitre, vous monterez naturellement de niveau et serez au-dessus du niveau requis pour les deux suivants.

Prenez le temps d’explorer

Les paysages dans Octopath Traveler 0 sont magnifiques et charmants. Des villes et châteaux aux forêts et grottes, il y a de nombreuses cartes différentes et vous devriez les explorer. Allez jusqu’au bout de ce couloir mystérieux et apparemment vide. Vérifiez l’étage supérieur de chaque auberge.

En faisant cela, vous pourrez trouver un coffre caché avec un puissant accessoire qui réduit un type spécifique de dégâts magiques. Vous pouvez aussi trouver une maîtrise qui renforce un de vos personnages.

Cela peut le préparer à botter des derrières au prochain combat de boss. Bien que cela vous forcera à plus de combats (ce qui n’est pas nécessairement mauvais, remarquez !), explorer est un moyen naturel de préparer votre équipe et de la rendre plus puissante.

Débloquez tous les emplois disponibles

La meilleure stratégie à avoir dès le début du jeu est de débloquer tous les emplois auxquels votre personnage a accès. Un emploi détermine non seulement les compétences qu’il possède, mais aussi le type de dégâts qu’il inflige. Comme votre personnage est le seul à pouvoir changer d’emploi, vous voulez avoir autant d’options que possible pour compléter le reste de l’équipe.

Pendant votre voyage dans Octopath Traveler 0, vous rencontrez de nouveaux personnages qui deviennent des compagnons, et parce que vous pouvez avoir jusqu’à huit membres d’équipe avec vous, le grand nombre de combattants peut vous donner un faux sentiment de sécurité.

Bien qu’avoir plus de compagnons soit important, certains peuvent finir par être redondants selon ceux que vous avez à disposition. En ayant la capacité de changer l’emploi de votre personnage, vous pouvez vous assurer que l’équipe est toujours préparée pour chaque combat.

L’information, c’est le pouvoir

Aucune capacité n’est plus forte dans Octopath Traveler 0 que celles qui vous permettent de découvrir les faiblesses d’un ennemi. Que vous combattiez un ennemi commun dans les déserts des Sunlands ou un effroyable ennemi d’élite dans les Waterpool Caves, vous voulez savoir à quel type de dégâts il est faible.

Contrairement à d’autres RPG où le design des ennemis vous donne des indices sur leurs faiblesses, c’est rarement vrai dans Octopath Traveler 0. Vous pourriez avoir de la chance et les toucher avec exactement le bon type d’arme ou d’élément, mais dans la plupart des cas, vous ne voulez pas gaspiller un tour à combattre à l’aveugle.

Il vaut mieux passer le premier tour d’un ou deux personnages à utiliser des compétences comme « Analyser » de l’emploi Érudit, ou « Estimation » de Ludo, qui les révèlent et vous permettent de mieux vous préparer pour le tour suivant.

Dans bien des cas, plus signifie mieux

Dans chaque jeu Octopath Traveler, peu importe votre force. Monter de niveau et avoir le meilleur équipement peut vous aider, mais ce n’est pas l’aspect le plus important lors d’un combat contre un puissant adversaire. Pour gagner, vous devez être capable de briser les défenses de l’ennemi, et pour ce faire, vous n’avez pas besoin de l’épée la plus forte ou du sortilège le plus puissant. Vous devez frapper l’ennemi le plus de fois possible.

C’est pourquoi les compétences qui frappent un ennemi plusieurs fois sans utiliser de points de boost sont essentielles pour ouvrir votre chemin vers la victoire. Si vous pouvez éviter de dépenser des points de boost, vous pouvez préparer votre équipe à porter un coup massif quand les défenses de l’ennemi sont abaissées, tirant le meilleur parti du seul tour où il est vulnérable.

Ne combattez jamais le ventre vide

Il y a de nombreux bénéfices à consommer des repas dans Octopath Traveler 0. Prenez une glace au raisin et votre équipe obtiendra un bonus de +25% de points d’emploi gagnés pendant 20 tours. Un repas peut améliorer votre équipe, ce qui est l’une des meilleures stratégies pour gagner un combat sans trop de difficulté.

Les Pâtes à la Crème donnent à tous les personnages plus de défense physique et de taux de coup critique, en plus d’une résistance de +20% aux saignements, terreurs et cécités. Dans les premières heures d’Octopath Traveler 0, vous pouvez acheter des repas à des PNJ dans les villes principales avec les actions de parcours « Acheter » ou « Supplier ». Mais si vous suivez notre conseil de prioriser la reconstruction de la ville, vous débloquerez rapidement la Taverne, où vous pourrez cuisiner n’importe quel repas pour lequel vous avez appris la recette.

