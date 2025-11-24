Découvrez l’IA d’Ubisoft qui va révolutionner votre immersion avec les PNJ

Adieu les PNJ stupides qui répètent les mêmes répliques ! Ubisoft invente le coéquipier digital presque parfait. Avec son projet « Teammates », l’IA générative donne enfin de la répartie aux personnages non-joueurs.

Ils comprennent vos ordres vocaux, s’adaptent à votre humeur et même à votre argot. Préparez-vous à vivre des aventures où vos compagnons auront enfin l’air… vivants. L’immersion dans le jeu vidéo vient de franchir un cap aussi surprenant qu’enthousiasmant.

Ubisoft présente « Teammates » : Vos coéquipiers deviennent (enfin) intelligents !

La révolution silencieuse des personnages non-joueurs est en marche chez Ubisoft grâce à l’IA. Après le démo technique « Neo NPC » primée par le programme France 2030, le géant français dévoile « Teammates », une nouvelle expérience de jeu jouable qui propulse l’intelligence artificielle générative au cœur de l’action.

Oubliez les environnements figés : place à un traditionnel jeu de tir à la première personne où vos coéquipiers digitaux sont désormais capables de comprendre vos ordres vocaux en temps réel, d’adapter leur comportement à chaque situation et de révéler des personnalités bien distinctes.

Des réactions naturelles et un sens de la répartie

L’immersion atteint ici un niveau inédit. Lors des briefings de mission comme au cœur des combats, ces NPCs d’un nouveau genre interprètent non seulement l’intention et le ton du joueur, mais aussi les indices de l’environnement pour générer des réactions fluides et contextuelles.

Ils s’adaptent à votre stratégie, à votre humeur et même à votre argot personnel. Virginie Mosser, Directrice Narrative du projet, résume cette philosophie : il s’agit de donner du sens à l’IA, de s’assurer que la logique ne remplace pas l’âme, en laissant une large place à la créativité du joueur.

Jaspar, l’assistant personnel qui a réponse à tout

Parmi ces compagnons de jeu nouvelle génération, Ubisoft a dévoilé Jaspar, un assistant personnel conçu pour avec l’IA soutenir le joueur tout au long de ses missions. Ce dernier va bien au-delà du simple guide tacticien : il vous appelle par votre nom, vous assiste lors de votre prise en main et maîtrise parfaitement l’univers du jeu.

Jaspar peut signaler les menaces, rappeler les objectifs, suggérer des prochaines étapes et même gérer des éléments de l’interface ou ajuster les paramètres. Une présence digitale des plus complètes.

Une technologie mise au service de la créativité humaine

Xavier Manzanares, Directeur du Gameplay GenAI chez Ubisoft, voit plus loin encore avec l’usage de l’IA. Il explique que les jeux de demain écouteront, comprendront et réagiront aux joueurs bien plus qu’aujourd’hui.

« Teammates » sert ainsi de prototype jouable et de banc d’essai pour cette technologie sous-jacente. Pour en contrôler la puissance et la mettre au service de la créativité humaine, l’équipe a développé une interface qui abstrait la complexité des systèmes génératifs et intègre des garde-fous essentiels.

Une révolution comparable au passage à la 3D

Le PDG et cofondateur d’Ubisoft, Yves Guillemot, affirme que la créativité restera « profondément humaine », l’IA n’étant qu’un outil pour donner vie aux visions créatives. Toutefois, il n’hésite pas à comparer l’impact de cette technologie à la révolution qu’a constitué le passage à la 3D pour l’industrie.

Bien que son intégration dans des jeux commerciaux puisse prendre un certain temps, « Teammates » a déjà été partagé avec plusieurs centaines de joueurs lors d’un test fermé. L’aventure ne fait que commencer, et une vidéo de démonstration est attendue prochainement pour satisfaire la curiosité de tous.

