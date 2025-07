Le Chevalier Noir en Action : Des films Batman sortiront chaque année de 2025 à 2028

Chaque année, un nouveau film sort avec Batman. Voilà ce que DC a décidé de mettre en place jusqu’en 2028. Et le plus dingue, c’est que chaque projet aura son propre univers, sa propre ambiance, et son propre héros.

Ce plan ambitieux, DC l’a annoncé officiellement lors du Festival d’Annecy 2024. Il repose sur un calendrier bien ficelé, avec un Batman film prévu chaque année entre 2025 et 2028. Entre animation, live action et formats hybrides, Warner veut frapper fort et maintenir l’attention.

DC mise tout sur Batman pour renforcer son univers cinéma

DC n’a pas choisi Batman au hasard. En effet, ce personnage reste leur carte la plus solide, celle qui attire toujours les foules. Et dès 2025, Batman films sera le centre névralgique de leur stratégie. L’objectif est simple : garder les spectateurs engagés chaque année avec un contenu fort, reconnaissable et iconique.

En misant sur ce héros, DC veut combler les trous dans sa narration globale. Car jusqu’ici, l’univers cinématographique souffrait d’un vrai manque de cohérence. Mais avec ce plan, Warner pose enfin des jalons solides. Et grâce à lui, DC pourra tester des formats, poser des repères et mieux structurer sa franchise au cinéma.

Ces nouveaux Batman films vont explorer des styles très variés

Ce qui rend ce plan excitant, c’est la diversité des projets annoncés. En effet, chaque long-métrage adoptera un style bien à lui. En 2025, Batman Azteca: Choque de Imperios ouvrira le bal avec un film d’animation produit au Mexique. L’univers sera complètement réinventé dans une époque aztèque. Aucun autre studio ne propose une telle audace visuelle et culturelle.

D’autres Batman films arriveront par la suite dans des formats très différents. En 2026, place au très attendu The Batman Part II de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Puis, Batman: Caped Crusader débarquera en 2027, cette fois en série animée mais comme un film à part entière, disponible sur Prime Video. Et en 2028, un tout nouveau Batman fera son entrée dans le DCU de James Gunn. Chaque œuvre racontera une histoire unique, avec une ambiance propre.

Chaque année offrira un nouveau film centré sur un personnage-clé

Le rythme sera clair : un projet majeur chaque année. En 2025, ce sera donc Batman Azteca, centré sur Yohualli, un jeune garçon qui devient le Chevalier Noir pour venger son père dans un empire aztèque corrompu. Le film d’animation est coproduit par HBO Max et Warner Bros.Animation, avec un style graphique totalement inédit.

En 2026, The Batman Part II poursuivra l’univers sombre de Matt Reeves. Bruce Wayne, toujours incarné par Robert Pattinson, y affrontera un nouveau danger dans une Gotham gangrenée par la paranoïa et la criminalité. Pour celui de 2027, Batman: Caped Crusader reprendra l’esprit des années 1940 avec une série animée ultra-stylisée. Elle plongera le Chevalier Noir dans des enquêtes très noires, avec des visuels marqués par l’expressionnisme. Et The Brave and the Bold, prévu pour 2028, introduira un nouveau Batman dans le DCU de James Gunn. Il s’agira d’un Bruce Wayne plus âgé, mentor de Damian, son propre fils élevé par la Ligue des Assassins.

