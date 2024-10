Choisissez le laser scanner 3D MetroX et accédez à une technologie de pointe à prix réduit !

Grâce à l’offre Early Bird sur Kickstarter, le scanner 3D MetroX est actuellement vendu à seulement 669 $ au lieu du prix conseillé de 999 $. Il propose une précision métrologique avancée, idéal pour des applications professionnelles et personnelles.



Le scanner 3D MetroX se distingue dans le domaine de la numérisation 3D, où les progrès technologiques ne cessent de transformer le marché. Grâce à des caractéristiques uniques et un tarif compétitif, il répond aux besoins des utilisateurs exigeants. Cette technologie de Revopoint inclut un laser bleu qui garantit une précision exceptionnelle. Elle promet également une polyvalence inédite grâce à ses différents modes de scan par la lumière bleue structurée plein champ pour une modélisation rapide. Le MetroX offre une polyval…

Les quatre modes de scan

Les quatre modes de scan de MetroX disposent : lignes de laser bleu en croix, lignes de laser bleu parallèles, lignes de lumière structurée bleue plein champ et Scan à plateau tournant automatisé, ce qui permettent aux utilisateurs d’avoir l’outil adéquat pour effectuer leur travail.

Lignes de laser bleu en croix : Quatorze lignes en croix rapidement les grandes surfaces à une vitesse pouvant atteindre 800,000 points par seconde. Aucun spray pour scanners 3D n’est nécessaire pour les zones brillantes ou noires.

Lignes de laser bleu parallèles : Sept lignes laser bleues parallèles très puissantes sont projetées pour capturer avec précision les détails fins, les bords et les surfaces complexes.

Lignes de lumière structurée bleue plein champ : Utilisant la lumière bleue structurée, ce mode permet scanner à grande vitesse (jusqu’à 7 millions de points/seconde) pour une capture efficace des nuages de points. Ce mode permet également de numériser sans marqueur des objets complexes, ce qui simplifie le processus et réduit le temps de configuration.

Scan à plateau tournant automatisé : La configuration mains libres permet aux utilisateurs de placer MetroX sur un bureau et de numériser automatiquement des objets à l’aide du plateau tournant à deux axes et de la lumière structurée plein champ. Cela garantit la fiabilité du nuage de points et de la capture des couleurs.

Grande précision et exactitude

Le MetroX capture des objets avec une fidélité remarquable – jusqu’à 0,01 mm de précision, 0,03 mm d’exactitude et une distance entre les points de fusion allant jusqu’à 0,05 mm.

Cette précision permet des applications dans divers secteurs : ingénierie inverse, contrôle de la qualité, fabrication additive et prototypage rapide. Une solution de numérisation accessible à tous

Le scanner 3D MetroX n’est pas réservé aux seuls professionnels ; il est aussi accessible aux amateurs et novices. Malgré ses fonctionnalités avancées, son interface est intuitif, et ses options sont optimisées pour être directement utilisables sans formation complexe. Grâce à cette ergonomie, les utilisateurs novices peuvent réaliser des scans de qualité dès les premières utilisations. Ils découvrent ainsi facilement les avantages de la numérisation 3D.

En outre, le design compact et léger du MetroX le rend pratique à transporter. Cette mobilité est idéale pour des utilisations en extérieur ou sur des sites distants. Quant à son ergonomie, elle permet une prise en main confortable pour des sessions prolongées. Ainsi, que vous soyez des restaurateurs d’œuvres d’art ou des professionnels travaillant sur le terrain, vous apprécierez sûrement sa facilité d’utilisation et sa maniabilité.

De plus, le logiciel compagnon gratuit, Revo Scan, rationalise le flux de travail de scan et de post-traitement, couvrant la fusion de nuages de points, le maillage, l’édition et les options d’importation ou d’exportation. Il peut offrir une grande variété de formats de fichiers pour une compatibilité totale avec des logiciels tiers tels que Quicksurface, Geomagic Wrap et Geomagic Control.

L’offre Kickstarter : une opportunité à ne pas manquer

Avec Super Early Bird, le scanner 3D MetroX est disponible pour seulement 669 $ au lieu de 999 $ ! Un tel prix pour une technologie de cette qualité est une opportunité rare. Alors, n’hésitez pas à en profiter, surtout si vous êtes une petite entreprise ou des passionnés cherchant à économiser sans compromis.

Avec cette Campagne Kickstarter MetroX, Revopoint rend la numérisation 3D professionnelle accessible à tous. Il permet aux utilisateurs d’investir dans un équipement à la pointe de la technologie pour un coût réduit. Saisissez cette occasion unique d’acquérir un scanner de qualité professionnelle pour seulement 669 $, et intégrez le MetroX dans vos projets dès aujourd’hui !

