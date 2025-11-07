Laifen Neo : 22 m/s de vent et zéro frisottis

Laifen Neo, le nouveau sèche-cheveux haute vitesse, allie puissance, design et soin capillaire intelligent. Avec son moteur de 22 m/s et ses fonctions de contrôle thermique, il promet un séchage rapide, doux et sans frisottis.

L’entreprise Laifen dévoile son nouveau modèle Neo. C’est un sèche-cheveux haute vitesse conçu pour conjuguer performance, design et soin du cheveu. Déjà disponible dans plusieurs pays européens, ce modèle ambitionne de transformer le séchage quotidien en une expérience à la fois rapide, douce et intelligente.

Un séchage rapide au service du soin

Laifen Neo ne se contente pas de souffler fort : il maîtrise la chaleur avec précision. Grâce à son moteur brushless triphasé capable de propulser l’air à 22 m/s, le séchage s’effectue en un temps record et préserve la fibre capillaire. Son système intelligent de contrôle thermique, qui analyse la température 100 fois par seconde, évite les surchauffes et protège la brillance naturelle des cheveux. Dix combinaisons de vitesses et de températures permettent un réglage sur mesure pour chaque type de chevelure du cheveu fin au plus épais.

Trois embouts magnétiques pour un style sur mesure

Laifen a pensé son Neo comme un outil complet de coiffage. Trois embouts magnétiques se fixent instantanément pour répondre à tous les besoins : un embout lissant pour éliminer les frisottis, un diffuseur pour magnifier les boucles et un concentrateur pour un flux d’air précis lors des finitions. “Nous voulions un appareil qui s’adapte à la personnalité de chaque utilisateur, pas l’inverse”, explique un porte-parole de la marque. L’objectif : offrir la même qualité de résultat qu’un salon professionnel, directement à la maison.

Design léger, silence et confort d’utilisation

Avec un poids plume de 390 grammes, le Neo se distingue aussi par son équilibre et son ergonomie. Sa poignée au fini mat et son design bicolore allient modernité et confort. Il est disponible en 3 teintes : Mist White, Shadow Black et Pastel Purple. Il est à noter qu’il adopte un style minimaliste qui s’intègre dans toutes les salles de bain.

Son système de réduction sonore à six couches limite le bruit à 59 dB, pour un séchage apaisé, même en présence d’enfants ou d’animaux. En un double-clic, le Mode Enfant abaisse automatiquement la température et le flux d’air. Cela garantit un séchage sûr et doux. Une fonctionnalité simple, mais révélatrice de l’ambition de Laifen : allier technologie, confort et bien-être au quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

