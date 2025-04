La version 1977 de Star Wars fait son retour sur grand écran

Le tout premier Star Wars s’apprête à faire son grand retour en salle. Pas une version retouchée ni « enrichie » numériquement. Non. Il s’agit bien de la version originale de 1977, celle que peu de spectateurs ont pu revoir depuis des décennies.

Le British Film Institute vient d’annoncer une double projection exceptionnelle du film au festival Film on Film, le 12 juin prochain à Londres. Une soirée événement réservée à quelques chanceux qui auront l’immense privilège de revoir le film tel qu’il est né. Sans Jabba en images de synthèse, sans créatures numériques sur Tatooine, sans Han Solo qui esquive comme dans un jeu vidéo.

Pendant plus de 30 ans, cette version d’origine a été verrouillée, voire presque effacée par George Lucas lui-même. Dès 1997, avec l’Édition Spéciale, Lucas a remplacé la version initiale par une mouture « améliorée » avec effets numériques. Il a affirmé en 2004 : « Je suis désolé que vous ayez vu la moitié du film et que vous en soyez tombés amoureux, mais je veux qu’il soit comme je le souhaite. » Résultat : le public n’a plus eu accès qu’à cette version trafiquée, où Greedo tire en premier et où le charme un peu brut disparaît sous la surcouche numérique.

Une simple nostalgie… ou une redécouverte nécessaire ?

Revoir la version de 1977 est plus qu’un événement nostalgique : c’est un test. Le film tient-il encore la route sans les ajouts postérieurs ? Était-il vraiment meilleur « à l’ancienne » ? Certains fans craignent la déception, d’autres espèrent retrouver la magie perdue. Car Lucas a toujours affirmé que sa première version n’était qu’un brouillon inabouti. Et si… il avait eu raison ?

Disney a peut-être tout intérêt à écouter les fans

Désormais propriétaire de la saga, Disney pourrait profiter de ce regain d’intérêt pour tester une potentielle sortie élargie. Une version « déspécialisée » ferait un tabac, notamment auprès des générations ayant découvert Star Wars bien après les VHS d’époque.

C’est une alternative bien plus efficace que certains projets récents, comme la trilogie controversée avec Rey ou les multiples séries dérivées. Même les fans les plus fidèles ne savent plus quoi penser du « Mandalovers expanded universe ».

Ce retour de Star Wars dans sa forme d’origine représente une occasion rare : celle de réconcilier la communauté. Celle d’évaluer, sans filtre ni nostalgie mal placée, ce qui faisait le sel du film de 1977. Et peut-être, rappeler à Disney qu’un peu de simplicité, parfois, vaut mieux que trois tonnes de CGI.

