La fin de Wednesday saison 2 partie 2 explique tout… et rien en même temps

Attention, spoilers ! Alors que les fans attendaient des réponses bien ficelées, la suite et fin de Wednesday saison 2 partie 2 préfère jouer avec nos nerfs. On a eu droit à des révélations explosives, des retournements incroyables!

Et pourtant… on se retrouve avec encore plus de questions qu’au début ! C’est le génie (ou la folie) de la série : elle nous gave de mystères tout en nous laissant sur notre faim. Préparez-vous à théoriser jusqu’à la saison 3 !

Wednesday saison 2 : Un final explosif qui lève (enfin) le voile sur les secrets des Addams

La deuxième partie de la saison 2 de Wednesday a mis les fans en apnée ! Reprenant exactement là où la première partie s’était arrêtée, on retrouve Wednesday éjectée par la fenêtre de l’hôpital Willow Hill par Tyler, plongeant notre héroïne dans un coma profond.

Son réveil marque le début d’une course contre la montre pour empêcher sa prémonition concernant la mort d’Enid de se réaliser, sans savoir que la clé du mystère se trouve en la personne de Françoise Galpin, la mère de Tyler, qu’elle a elle-même libérée.

Une réunion de famille… des plus macabres

Le scénario a réservé de sacrées surprises familiales. Françoise Galpin a non seulement été réunie avec son fils Tyler, mais elle a aussi retrouvé son frère, Isaac Night… qui n’est autre que le zombie de Pugsley, Slurp !

Les deux complices ont rapidement repris leur sombre projet avorté durant leurs années à Nevermore, un plan qui avait jadis coûté la vie à Isaac. Pendant ce temps, Enid faisait une découverte fracassante sur sa nature de louve alpha, tandis que les sombres secrets de Principal Dort et de Morning Song commençaient à remonter à la surface.

Sauvetage et sacrifices

Le point d’orgue de cette finale fut la tentative périlleuse de la famille Addams pour sauver Pugsley. Rappelez-vous, il avait été enlevé par Isaac et Françoise. L’opération fut un succè. Pugsley est sain et sauf, et Tyler a conservé ses pouvoirs de Hyde grâce à l’intervention inattendue de Wednesday.

Isaac et Françoise ont trouvé la mort, mais pas avant que Françoise ne fasse le sacrifice ultime pour son fils lors d’un combat épique, préférant se laisser tomber du balcon de Nevermore plutôt que de le mettre en danger.

Le secret le mieux gardé : Ophelia Frump

Le véritable coup de théâtre est venu dans les dernières minutes. Pour se réconcilier avec Wednesday, Morticia lui a offert le journal de sa sœur disparue, Ophelia Frump. La lecture plonge Wednesday dans une vision révélant qu’Ophelia est en réalité prisonnière dans une cellule secrète… chez sa propre mère, Hester Frump !

Les murs de sa cellule, maculés de sang et arborant les mots « Wednesday must die », laissent présager qu’Ophelia ne sera pas une alliée pour mercredi dans une hypothétique saison 3.

L’origine inattendue de Thing

La révélation la plus stupéfiante concerne les origines de Thing. Il s’avère que la main coupée est celle d’Isaac Night ! Trente ans plus tôt, alors que Isaac tentait de drainer les pouvoirs de Gomez pour sauver sa sœur, Morticia lui sectionna la main.

L’explosion qui s’ensuivit donna miraculeusement vie à la main, créant Thing (une anagramme de « Night »). Par contre, il ignorait tout de ses origines. Dans un ultime rebondissement, Thing se libéra de l’emprise d’Isaac en lui arrachant son cœur mécanique. Il a donc choisis définitivement sa famille : les Addams.

La chute du principal Dort

En parallèle, le plan machiavélique du Principal Dort a été déjoué. Démasqué comme le vrai cerveau derrière Morning Song, il comptait détourner la donation d’Hester Frump. Grâce à Wednesday et Bianca, il fut contraint d’avouer toute sa manipulation en public.

Ce fut devant toute l’école, avant d’être transformé en statue par Ajax et… écrasé par un lustre. Nevermore se retrouve une fois de plus sans directeur.

Quel avenir pour Tyler et Enid ?

L’épilogue ouvre grand la porte à la saison 3. Tyler, désormais condamné à mourir après avoir tué son maître, est approché par Capri. C’est une hybride mi-loup-garou mi-Hyde, qui lui promet un refuge parmi les siens.

De son côté, Enid, transformée en louve alpha pour sauver Wednesday, a fui vers le nord. Et cela s’est fait sans savoir si elle pourra retrouver forme humaine. Wednesday, déterminée à tenir sa promesse, est déjà sur ses traces. Leur prochaine retrouvaille s’annonce des plus périlleuses et mystérieuses.

