La fin de Troll 2 sur Netflix vous a laissé perplexe ? On a analysé chaque détail pour vous

Vous venez de terminer Troll 2 sur Netflix avec cette scène finale épique et… un point d’interrogation géant au-dessus de la tête ? Entre le sortilège ancestral, le choix impossible de la reine et le destin de ce petit troll devenu héros, il y a de quoi être septique !

Heureusement, nous avons passé la fin au peigne fin pour décrypter chaque symbole et révélation. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache vraiment derrière la transformation ultime et l’avenir du royaume. La vérité est plus magique que vous ne l’imaginez !

Troll 2 : Une suite fatiguée qui piétine dans les traces de son prédécesseur

Sorti en 2025, Troll 2 souffre malheureusement des symptômes classiques de la fatigue de suite. Sur le plan conceptuel, le film semble n’être qu’un écoulement de son prédécesseur. Il ne prend pas de risques et n’explore pas de nouveaux territoires. C’est une vision édentée, aux enjeux étrangement bas. Même le danger et les manigances ne parviennent pas à faire monter l’adrénaline. Les personnages se contentent de tomber dans des modèles de comportement prévisibles. Et la menace elle-même semble être une réflexion après coup plutôt qu’un mécanisme revitalisant.

Une narration en demi-teintes et des personnages prisonniers de clichés

Le scénario fonctionne cette fois en demi-mesures. Aussi sans direction que l’intrigue puisse être, les personnages sont trop piégés dans un ambitus symbolique. Ils ne palpitent pas de contradictions humaines. Le tout s’effondre dans des artifices et des retournements de personnages mal jugés, orchestrés pour une surprise mesquine. Alors que les autorités gouvernementales se disputent et se battent, leurs décisions entrent en conflit avec le besoin de spectacle. Même le maraudage du monstre n’a pas la puissance ni le punch du prédécesseur.

Le chaos d’un troll géant, seul moteur de l’intrigue

Le film dépeint les trappings d’une aventure massive se déroulant à travers la Norvège. Le mythe et les trolls se sont intensifiés et multipliés. Mais la caractérisation reste mince, aléatoire et étonnamment dépourvue de cohésion. Le spectacle s’amplifie, bien que l’émotion et l’engagement soient sapés par une série de choix déroutants dans l’écriture. Une seule frénésie sauvage d’un troll guide l’intrigue le long de sa piste, à travers des rebondissements paresseux. Rien d’autre ne semble avoir été considéré avec beaucoup de nuances ou d’intelligence.

La nouvelle mission de Nora et la découverte d’un troll captif

Dans cette suite, Nora, toujours en proie à l’échec de n’avoir pas sauvé le troll ciblé par les fanatiques et à la mort de son père, est à nouveau contactée par Andreas Isaken, l’assistant du Premier ministre. Une mission secrète nécessite ses services. Réticente au départ, elle est emmenée dans une centrale électrique où elle découvre, avec la biologiste Marion, un troll maintenu captif. La créature finit par s’échapper, révélant non pas une lueur d’empathie, mais une soif de vengeance pure.

La course contre la montre et la quête de vérité historique

Le troll se déchaîne, dévorant des humains, ce qui contredit les évaluations antérieures de Nora. Prenant la tête d’un groupe comprenant Andreas, Marion et le soldat Kristoffer, Nora les mène vers les montagnes de Dovre, repaire supposé du fils du roi troll, échappé jadis. Une rencontre désastreuse avec la créature les force à une fuite éperdue vers Trondheim, poursuivis par le troll géant qui cherche à venger son espèce sur les restes du roi Olaf. L’historienne Esther et Nora découvrent alors la vérité cachée par l’Église : le roi Olaf ne voulait pas tuer les trolls, mais leur offrir des terres.

Un sacrifice héroïque pour mettre fin à la menace

Alors que l’Église tente d’arrêter le troll avec de l’eau bénite, un plan audacieux et désespéré est conçu : faire sauter la créature de l’intérieur. Andreas se sacrifie en sautant littéralement dans le corps du troll avec un détonateur et de l’eau bénite, anéantissant la menace mais perdant la vie. Le troll original, surnommé « Beautiful« , retourne quant à lui dans les montagnes, laissant Nora endeuillée par la perte d’Andreas.

Une conclusion en trompe-l’œil et un cliffhanger inquiétant

Le film semble refermer la parenthèse sur un futur apaisé, mais cette illusion est rapidement tranchée. Dans une scène inter-générique, le professeur Moller, en lien avec l’État, clone l’ADN du troll et crée un mini-troll. Cette révélation ouvre la porte à une potentielle suite où les forces militaires pourraient utiliser ces créatures comme armes, pour conserver le pouvoir ou semer la terreur parmi la population. Le plan final, montrant la créature clonée grandissant lentement, confirme que la véritable menace pourrait bien venir de l’intérieur.

