Explication de la fin de The Art of Sarah sur Netflix : Qui est vraiment Sarah Kim ?

“The Art of Sarah” sur Netflix nous livre une fin bluffante autour de l’identité réelle de son héroïne. Cette conclusion glaciale démontre que l’apparence sociale l’emporte toujours sur la vérité humaine dans notre société moderne.

La fin de The Art of Sarah sur Netflix laisse les spectateurs dans une confusion totale et fascinante. La série sud-coréenne explore les thèmes de la vengeance et de la réussite à travers le mensonge permanent. Voici les clés pour comprendre le destin de la mystérieuse Sarah Kim et de son empire.

Avant d’arriver à la fin de The Art of Sarah sur Netflix

L’histoire débute par une chute sociale violente pour une simple employée de magasin nommée Mok Ga-hui. Accusée d’un vol qu’elle n’a pas commis, elle doit rembourser une somme d’argent colossale. Elle décide alors de mettre en scène son propre suicide pour échapper à ses créanciers. Elle renaît ensuite sous le nom d’Eun-jae et infiltre le monde des ultra-riches avec une détermination effrayante.

L’objectif d’Eun-Jae, plus tard Sarah Kim, est de bâtir Boudoir, une marque de luxe fictive mais incroyablement désirée. Elle manipule alors les hommes et les institutions pour obtenir des fonds pour son projet. Chaque nouvelle identité dans The Art of Sarah sur Netflix constitue un échelon supplémentaire vers le sommet de la pyramide sociale. Elle prouve ainsi que le prestige n’est en fait qu’une illusion parfaitement orchestrée par des experts.

Le mystère du cadavre des égouts

La découverte d’un corps de femme dans les égouts de la ville lance l’intrigue criminelle. La victime porte un tatouage à la cheville identique à celui de la célèbre Sarah Kim. La police soupçonne immédiatement un meurtre visant la créatrice de la marque de luxe Boudoir. Pourtant, Sarah Kim réapparaît vivante et déclare que la morte est en réalité Kim Mi-jeong.

Cette dernière était en fait l’artisane talentueuse qui fabriquait secrètement les sacs de contrefaçon pour la marque. Jalouse de la vie de sa patronne, Mi-jeong a tenté de la tuer pour la remplacer. Durant l’affrontement dans la série Netflix The Art of Sarah, Sarah prend le dessus. Puis, elle élimine sa rivale avant de cacher son corps. Elle utilise alors ses connaissances du magasin Samwol pour se débarrasser de cette menace pour de bon.

Le sacrifice à la fin de The Art of Sarah sur Netflix

L’inspecteur Park Mu-gyeong finit par comprendre la supercherie mais se heurte à un obstacle juridique. Sarah Kim réalise que la survie de son entreprise Boudoir est sa seule priorité absolue. Elle décide donc d’inverser les rôles lors de son interrogatoire face à la police déroutée. Ainsi, elle affirme être Kim Mi-jeong et avoue avoir assassiné la « vraie » Sarah Kim pour l’usurper.

Ce mensonge génial l’aide alors à protéger la réputation de sa marque de luxe aux yeux du monde. Si la fondatrice est officiellement morte en victime, l’entreprise conserve toute sa légitimité commerciale prestigieuse. Vers la fin de The Art of Sarah de Netflix, elle accepte ainsi d’être condamnée à 10 ans de prison. Et ce, sous une fausse identité sociale. Pour elle, le succès de Boudoir représente une victoire définitive sur ceux qui l’ont méprisée.

Une identité perdue dans les faux-semblants

La scène finale montre l’inspecteur rendant visite à la prisonnière après sa promotion méritée officiellement. Il lui annonce que les funérailles de Sarah Kim ont eu lieu dans le calme. Boudoir continue de prospérer et reste un symbole de réussite absolue pour l’élite de Séoul.

L’inspecteur lui demande alors une dernière fois quel est son véritable nom parmi ses identités. La femme garde le silence et affiche un sourire énigmatique qui ne révèle absolument rien. C’est ainsi que la The Art of Sarah disponible sur Netflix touche à sa fin.

« Si tout le monde a bénéficié de mes actes, comment peut-on parler d’escroquerie ? », suggère-t-elle. Elle préfère la vie de prisonnière sous un faux nom à la destruction de son œuvre. Son identité s’est totalement effacée derrière le prestige du cuir et des logos de luxe.

