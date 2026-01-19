La fin de Rip sur Netflix analysée : qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

La dernière image de « Rip » à la fin de ce film sur Netflix s’est éteinte, laissant un goût de « Mais qu’est-ce que je viens de regarder ? ». Entre trauma psychologique, réalités alternatives et mensonges personnels, la frontière entre le vrai et le faux est volontairement brouillée.

Notre analyse plonge dans les eaux troubles de ce final pour démêler les fils de la narration et tenter de distinguer la réalité des hallucinations. Accrochez-vous, l’explication est aussi vertigineuse que la série !

“Rip” sur Netflix : Quand 20 millions de dollars posent une question brûlante

Et si tout l’argent du monde se trouvait soudain dans votre salon ? C’est le dilemme explosif auquel est confrontée l’équipe du Tactical Narcotics Team (TNT) dans Rip, le nouveau thriller policier de Joe Carnahan diffusé sur Netflix et dont la fin pose problème. Menée par le lieutenant Dane Dumars (Matt Damon) et son ami le sergent J.D. Byrne (Ben Affleck), l’équipe tombe sur la planque parfaite : une maison modeste remplie de 20 millions de dollars en liquide. Seulement voilà, cette aubaine se transforme rapidement en piège mortel. La question tatouée sur la main de Dumars, « Are we the good guys ? », devient soudainement très concrète.

20 millions trouvés dans un attic : à qui appartient ce pactole ?

La découverte semble tomber sous le sens : l’argent appartient forcément au cartel. Desi (Sasha Calle), la jeune propriétaire de la maison héritée de sa grand-mère, avoue : « Quelqu’un m’a payée pour stocker ces seaux d’argent dans mon grenier, sans poser de questions. » Alors quand une pluie de balles s’abat sur la maison et que la lumière du porche se met à clignoter « PIGS » (cochons) en morse, le cartel semble le coupable tout désigné. Mais dans un thriller bien ficelé, les apparences sont toujours trompeuses.

Une course-poursuite nocturne va mener Byrne à une révélation surprenante : le cartel, représenté par un chef pragmatique (Sal Lopez), n’y est pour rien. « Un flic mort, c’est mauvais pour les affaires. Cinq flics morts ruineraient même le meilleur trafic », explique le réalisateur Joe Carnahan. Le véritable danger rôde donc à l’intérieur même des murs.

Dumars joue-t-il un double jeu ?

Dès les premiers instants, le comportement de Dumars intrigue, voire inquiète. Pourquoi donne-t-il un montant différent du butin à chaque membre de son équipe ? Pourquoi isole-t-il la maison en confisquant radios et téléphones ? L’apprentissage de l’assassinat de leur capitaine, Jackie Velez (Lina Esco), avec qui Byrne entretenait une relation, juste avant cette descente, alourdit les soupçons.« Ils pensent qu’elle a été tuée par un flic », précise Carnahan.

Dumars, promu à son poste par Velez au détriment de Byrne, devient un suspect logique. Son lourd passé personnel – un fils perdu, un divorce, des dettes – n’arrange pas sa cause. Et lorsque Desi confie au nouvel officier Mike Ro (Steven Yeun) qu’elle a surpris Dumars comploter pour voler une partie de l’argent, la méfiance atteint son paroxysme, conduisant même à une violente altercation physique entre les deux anciens amis.

Qui est la taupe ?

Coincés par la procédure qui les oblige à compter l’argent sur place avant de bouger, les membres du TNT s’enfoncent dans un huis clos paranoïaque. Alors que la maison prend feu à cause d’une bougie renversée, l’équipe pense enfin pouvoir sortir de l’impasse. L’agent de la DEA Matty Nix (Kyle Chandler) reçoit la mission de transférer l’argent vers une banque. Mais dans le camion blindé, Byrne s’aperçoit qu’on les emmène dans la mauvaise direction.

C’est à ce moment que Dumars choisit de révéler ses cartes : il a élaboré tout ce chaos comme un piège pour démasquer la taupe qui a tué le capitaine Velez. Le montant différent donné à chacun ? Un appât. La prétendue offre de vol faite à deux collègues ? Une mise en scène pour être entendu. La vérité éclate : Mike Ro, le nouveau venu si idéaliste en apparence, utilise un téléphone jetable pour coordonner l’attaque. Pire, il est de mèche avec l’agent Nix. Ils ont tué Velez pour voler les 20 millions qu’elle utilisait comme appât dans son enquête.

En fin de compte: qui sont « les bons » à la fin ?

S’ensuit une poursuite haletante à travers la ville, ponctuée d’échanges de tirs, jusqu’à l’intervention du frère de Byrne, l’agent du FBI Del (Scott Adkins). L’équipe du TNT neutralise finalement Ro et Nix. Le plus beau retournement ? L’argent n’a jamais quitté la maison, confié aux collègues restés sur place. Le décompte final, 20 650 480 dollars, correspond à celui réalisé plus tôt par le TNT, prouvant leur honnêteté. Dans une scène finale apaisante, Dumars révèle à Desi l’origine de son tatouage : « Are we the good guys ? » (Sommes-nous justes ?) furent les dernières paroles de son fils défunt.

Sa réponse, « We are and always will be » (Nous le sommes et l’avons toujours été), est désormais gravée sur sa peau. Alors que lui et Byrne regardent le soleil se lever sur la plage, ils entendent une mère appeler sa petite fille : « Jackie ! ». Un hommage poignant à leur capitaine, dont l’esprit veille désormais sur eux. Rip sur Netflix est bien plus qu’un simple thriller d’action dont la fin se termine bien. C’est une exploration tendue de la confiance, du deuil et de l’intégrité, où la loyauté se compte parfois en dollars, mais se gagne dans le sacrifice.

