La fin d’Alice in Borderland saison 3 sur Netflix: le sacrifice d’Arisu et le rôle du Gardien expliqués

La fin de la saison 3 d’Alice in Borderland la série Netflix nous a scotchés à notre écran ! Face au dilemme ultime, Arisu a fait le choix du sacrifice, se désignant pour rester dans le jeu et permettre à Usagi et aux autres de s’échapper.

Mais ce geste héroïque n’a pas eu le résultat escompté… C’est alors qu’un mystérieux Gardien, joué par Ken Watanabe, est intervenu pour lui révéler la véritable nature du Joker et lui offrir une dernière chance de choisir entre la vie et la mort.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Le retour inattendu d’Arisu et Usagi

Après avoir survécu aux jeux mortels du Borderland et retrouvé leur monde, Arisu et Usagi coulent des jours paisibles. Mariés, Arisu devient psychologue et Usagi travaille dans un magasin d’équipements sportifs. Pourtant, le passé ressurgit lorsque Usagi, toujours hantée par la mort de son père, est approchée par Ryuji, un universitaire obsédé par l’au-delà.

Séduite par l’idée de revoir son père, elle accepte de suivre Ryuji dans une expérience périlleuse : un arrêt cardiaque volontaire pour retourner dans le Borderland. Apprenant qu’Usagi est enceinte et plongée dans un coma artificiel, Arisu n’hésite pas à la suivre dans cet enfer, bien décidé à la ramener saine et sauve.

Des jeux plus imprévisibles que jamais

Direction le Borderland, où les règles ont changé. Finis les jeux classés par catégories de cartes à jouer ; place au Joker, symbole d’imprévisibilité totale. Les nouveaux jeux mélangent hasard, stratégie et psychologie, comme le démontre la terrifiante pluie de flèches enflammées ou le jeu du virus zombie.

Arisu doit cacher son affection pour mener son équipe à la victoire. Le réalisateur Shinsuke Sato explique vouloir que le public se sente « comme s’il jouait lui-même » . Un pari réussi, qui renforce l’intensité de cette saison.

Alice in borderland Saison 3 : l’amour ♥️ https://t.co/ob9OArJHvb — Le Geek : Média 🎬🍿 (@LeGeekMedia) October 4, 2025

Usagi et Ryuji : une alliance troubles

De son côté, Usagi forme une alliance avec Ryuji, un homme en fauteuil roulant assoiffé de réponses sur l’au-delà. Ensemble, ils survivent à des épreuves comme le jeu du train empoisonné, et une complicité ambiguë s’installe.

Mais Usagi ignore que Ryuji a passé un pacte avec le diable : le cynique Banda, devenu citoyen permanent du Borderland, lui a promis les secrets de la mort en échange d’une mission sinistre : attirer Arisu et Usagi dans les jeux, puis tuer cette dernière pour piéger Arisu.

Le sacrifice ultime d’Arisu

Arisu et Usagi se retrouvent pour l’épreuve finale : un labyrinthe de 16 pièces où chaque porte coûte des points de vie et révèle un avenir possible. La grossesse d’Usagi complique la donne, car elle compte pour deux joueurs.

Après des pertes déchirantes, sept survivants atteignent la salle finale. Un dé décide de leur sort : sept personnes peuvent partir. Arisu se sacrifie, poussant Usagi de l’autre côté en faisant promettre à Ryuji de la protéger. Ce geste altruiste s’avère être la clé de la victoire.

Shibuya engloutie et révélations

Alors qu’Arisu croit sa fin venue, les écrans s’animent : il voit Ryuji pointer une arme sur Usagi, puis renoncer. Mais une immense vague engloutit soudain Shibuya, emportant tout sur son passage. Arisu brise le quatrième mur pour sauver ses amis et plonge dans les flots pour retrouver Usagi.

Sur son chemin, Banda lui tend une dernière embuscade, mais une laser venu du ciel l’élimine. Un mystérieux Gardien, interprété par Ken Watanabe, apparaît alors. Il révèle à Arisu que le Joker n’est pas un personnage, mais une carte représentant le passage entre la vie et la mort.

Épilogue heureux et présage sombre

Arisu choisit la vie et sauve Usagi des griffes de Ryuji, qui se sacrifie à son tour. De retour dans le monde réel, le couple attend un enfant et retrouve tous leurs compagnons, épanouis. Une scène poignante réunit même les survivants des saisons précédentes, dont Chishiya, venu partager sa philosophie de l’existence.

Mais un séisme secoue Tokyo, annonçant un désastre planétaire. Dans un bar de Los Angeles, une serveuse nommée Alice apparaît à l’écran. Et si la frontière s’étendait désormais au monde entier ?

La Frontière n’a pas dit son dernier mot

Avec cette fin ouverte, Alice in Borderland pose les bases d’une possible extension internationale, à la manière de Squid Game. Mais au-delà du suspense, la série conserve son essence : un plaidoyer pour l’entraide et l’amour, seules armes face à l’absurdité de la condition humaine. Comme le résume si bien Chishiya : « Même si vous ne connaissez pas la réponse, ce n’est pas si mal, n’est-ce pas ? La vie, je veux dire » . Rendez-vous est pris pour de nouvelles parties mortelles !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn