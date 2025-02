La critique s’emballe pour le pire et le meilleur de The Witcher sur Netflix

The Witcher revient sur Netflix avec un tout nouveau film d’animation, Les Sirènes des Abysses, qui divise la critique. Malgré des avis mitigés, le long-métrage ne tarde pas à s’imposer parmi les contenus les plus regardés de la plateforme. Une réception contrastée qui relance une fois de plus le débat sur les adaptations du célèbre sorceleur.

Un nouvel opus animé qui élargit la franchise

Après Le Cauchemar du Loup en 2021, Netflix revient avec un nouvel opus animé de la franchise The Witcher, qui suscite déjà la critique. Il s’intitule Les Sirènes des Abysses et le studio sud-coréen Mir s’occupe de la production. Ce film adapte par ailleurs la nouvelle Une once d’abnégation d’Andrzej Sapkowski. Cette fois, Geralt de Riv doit enquêter sur des disparitions dans un village côtier, menacé par une entité marine redoutable.

Le casting vocal du film d’animation de Netflix The Witcher, qui est au cœur des critiques, comprend des pépites. On compte notamment Doug Cockle, voix emblématique de Geralt dans les jeux vidéo de CD Projekt. Joey Batey (Jaskier) et Anya Chalotra (Yennefer) participent également. Les fans, qui ont apprécié le retour de ces interprètes emblématiques, ont salué ces choix. Malgré cela, si certains louent l’ambition du film, d’autres regrettent un manque de profondeur narrative.

Le succès de The Witcher, malgré une critique divisée

Dès sa sortie, Les Sirènes des Abysses s’est hissé dans le top 4 des contenus les plus visionnés sur Netflix. Cette prouesse confirme bien l’engouement du public pour la franchise. Ceci dit, du côté des critiques, on observe plus de nuances. Avec une moyenne de 60 % sur Rotten Tomatoes, les avis oscillent entre déception et enthousiasme mesuré.

Watched The Witcher: Sirens of the Deep. Doug Cockle back as Geralt? A++. Action was solid, too. The Little Mermaid-like story didn't fully hit for me, but I'd be thrilled if Netflix released one of these every year. pic.twitter.com/ROYz1IOiav February 12, 2025

Certains médias critiquent en outre l’intrigue de The Witcher sur Netflix. Selon eux, elle serait peu inspirée, malgré la présence charismatique de Doug Cockle. D’autres vont jusqu’à affirmer que le film « rappelle que Netflix n’a pas la moindre idée de ce qu’il fait avec cette franchise ». En revanche, on retrouve des critiques qui saluent une « aventure bien rythmée et visuellement impressionnante« .

Finalement, si on en croit la critique, le film The Witcher de Netflix semble diviser. Cela n’empêche qu’il continue d’attirer un large public. Que vous soyez fan inconditionnel ou sceptique, vous n’avez donc plus qu’à vous faire votre propre opinion sur Les Sirènes des Abysses. Naturellement, pour cela, vous aurez d’abord besoin d’un abonnement Netflix !

