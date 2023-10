La Chute de la Maison Usher : Y aura-t-il une saison 2 ?

Il n’y a actuellement aucun projet de ramener la saison 2 de « La Chute de la Maison Usher » sur Netflix. À court terme, aucune continuation de la série n’est prévue. Cependant, il est possible que Mike Flanagan puisse poursuivre la minisérie.

La conception de la série et l’implication de Mike Flanagan

La saison 2 de « La Chute de la Maison Usher » ne verra pas le jour, c’est confirmé. Ce choix suscite des interrogations parmi les abonnés Netflix. Sachez que cette série d’horreur d’Edgar Allan Poe de 2023 a été conçue, écrite et réalisée par Mike Flanagan.

Cet homme est un poids lourd de l’horreur contemporaine, connu pour des œuvres telles que « The Haunting of Bly Manor ». Par ailleurs, il a également réalisé « Doctor Sleep », la suite de Stephen King. La série a reçu des critiques favorables et a été populaire. Malgré tout, elle a toujours été conçue pour n’avoir qu’une seule saison.

Les raisons derrière l’absence de saison 2 de « La Chute de la Maison Usher »

Il y a une raison principale derrière l’absence d’une saison 2 de « La Chute de la Maison Usher ». Celle-ci vient du fait que Mike Flanagan l’a créé comme une minisérie d’une saison. Plus explicitement, l’histoire a été soigneusement clôturée à la fin de celle-ci.

Aussi, Mike Flanagan et Netflix ont mis fin à leur collaboration. Cela rend donc extrêmement difficile pour Netflix de poursuivre la série. Malgré tout, il subsiste une mince possibilité que le réalisateur décide de proposer la série sur sa nouvelle plateforme, Amazon Prime Video.

Cette perspective demeure toutefois peu probable. Néanmoins, il existe plusieurs façons pour Flanagan de donner une suite spirituelle à « La Chute de la Maison Usher ».

L’absence d’annonces officielles et de nouvelles perspectives

Pour l’heure, aucune annonce officielle concernant une saison 2 de « La Chute de la Maison Usher » n’a été faite. Cela s’explique par le fait que la série a été conçue comme une minisérie. Il n’y a donc aucun projet de développement imminent pour une nouvelle saison.

Si une deuxième saison devait finalement voir le jour sur Netflix, Mike Flanagan n’en serait pas le réalisateur. En effet, il a mis fin à sa collaboration avec Netflix pour rejoindre Amazon Prime Video, une plateforme concurrente.

L’impact de la décision sur l’audience et l’avenir de la série

Cette nouvelle concernant la saison 2 de « La Chute de la Maison Usher » n’est pas surprenante. Tout simplement puisque la décision a déjà été annoncée en 2022. De plus, elle reste pertinente pour l’avenir de la minisérie d’Edgar Allan Poe sur Netflix.

Le fait que le créateur de la série rejoigne Amazon Prime Video réduit considérablement les chances de voir cela se concrétiser. L’implication de Flanagan était en partie ce qui avait attiré le public lors de sa première sur Netflix en 2023.