La Chute de la maison Usher : réponses à vos questions les plus WTF sur la fin

« La Chute de la maison Usher » est une série Netflix captivante, basée sur les écrits macabres d’Edgar Allan Poe. Cette saga explore l’ascension et la chute de la famille Usher, plongeant dans un monde de mystère et de meurtres. Beaucoup ont besoin de réponses à leurs questions vis-à-vis de la fin de la Chute de la maison Usher. Nous allons donc éclaircir tout cela !

Les machinations mortelles de la famille Usher

À la fin de La Chute de la maison Usher, dans le dernier épisode, une histoire macabre se dévoile. En effet, nous apprenons que Roderick et Madeline Usher ont tué leur ancien partenaire commercial, Rufus Griswold.

Ils l’ont piégé dans un mur du sous-sol de Fortunato pour prendre le contrôle de la société pharmaceutique. Ensuite, ils rencontrent Verna, que l’on peut supposer être une entité surnaturelle. À ce titre, elle semble capable de contrôler les gens, voir l’avenir, et plus encore.

Le pacte fatal avec l’entité surnaturelle

Madeline et Roderick ont fait un pacte avec Verna et elle sait qu’ils ont tué Rufus. Ainsi, elle propose bientôt un accord fatal. Cet accord les rendra riches et réussis au-delà de leurs rêves les plus fous. De plus, ils ne subiront pas les conséquences de leurs actes meurtriers.

Mais, la condition est que leur lignée s’éteindra avec eux. Ils acceptent, provoquant ainsi la mort ultime de leurs héritiers à l’époque actuelle à la fin de La Chute de la maison Usher.

Le destin tragique de Lenore Usher

Roderick semble peu affecté par la mort de ses héritiers, sauf sa petite-fille, Lenore. Celle-ci est la seule membre de la famille Usher qui ne se soucie pas de l’argent ou du pouvoir.

Mais son destin était déjà scellé lorsque Roderick a conclu les accords un an auparavant. Donc, Verna tue à contrecœur Lenore à la fin de La Chute de la maison Usher.

Les tentatives désespérées pour échapper au destin

Avant de la tuer doucement, Verna a parlé à l’adolescente des bonnes choses que sa mort apporterait. Elle a évoqué les œuvres caritatives et les bonnes actions que sa mère, Morelle Usher, ferait en son nom. De plus, Lenore (d’une certaine manière) survit à travers une application d’IA avec laquelle Roderick texte.

Pour essayer d’empêcher leurs héritiers de payer pour leurs crimes, Madeline a eu un DIU. Cependant, Roderick a eu plusieurs enfants, scellant ainsi leur destin. Donc, à l’époque actuelle, Madeline essaie de tuer son frère pour arrêter le bain de sang.

Cependant, en vain, car Verna a expliqué précédemment que lorsque Roderick mourra, Madeline mourra avec lui. Ainsi, la fin de La Chute de la maison Usher sera toujours la même dans tous les cas.

La fin de La Chute de la maison Usher

À la fin de La Chute de la maison Usher, Madeline et Roderick meurent. À cet égard, Roderick tente de tuer Madeline et la momifie, remplaçant ses yeux par des saphirs. Mais elle ressuscite et sort du sous-sol pour emmener Roderick dans l’au-delà avec elle. Cette scène reflète ce qui se passe entre leur mère et leur père.

Avec Roderick et Madeline tous deux morts, ainsi que le reste de la famille Usher, la femme de Roderick, Juno, hérite de Fortunato. Elle dissout immédiatement la société. Enfin, membre de l’empire Usher obtient une forme de justice. Leur avocat, Arthur Pym, est emprisonné pour avoir aidé la famille Usher dans leurs crimes. Quant à son destin, il meurt bientôt en prison.