La Carte Vitale dans votre poche : l’activation sur mobile, c’est maintenant !

Mardi 18 novembre 2025, la Carte Vitale se digitalise et débarque sur smartphone pour 28 millions d’assurés. Plus besoin de trimballer la version papier. En plus, il suffit de quelques clics pour l’activer.

On connaissait déjà les cartes bancaires, les billets de train et même les clés de voiture dans nos smartphones. Il manquait encore notre indispensable carte Vitale. Aujourd’hui, c’est chose faite. L’Assurance maladie généralise enfin la version numérique de sa célèbre carte, testée depuis plusieurs mois dans certaines régions. L’idée est que chaque assuré puisse présenter ses droits à la santé directement depuis son téléphone, en quelques gestes.

À partir de ce mardi, 28 millions d’assurés vont pouvoir installer une version dématérialisée de leur carte, même sans avoir France identité ➡️ https://t.co/qGhCqahOAM pic.twitter.com/czW7j3jPSg November 17, 2025

Les étapes pour activer la Carte Vitale sur son smartphone ?

Avant tout, voyons pourquoi il peut être utile d’avoir la Carte Vitale sur son smartphone. Les avantages sont nombreux, sauf si vous préférez encore utiliser la version papier. Vous n’avez plus besoin de fouiller dans le sac ou les poches. À la pharmacie, un simple QR code ou la technologie NFC suffisent pour récupérer vos médicaments ou régler vos consultations.

Maintenant, comment l’obtenir ? Rassurez-vous, il n’y a rien de compliqué. L’activation se fait en deux temps. D’abord, téléchargez l’application officielle « Carte Vitale » sur iOS ou Android. Ensuite, renseignez votre numéro de Sécurité sociale. C’est tout !

Puis, vous avez deux options. Soit passer par France Identité ou opter pour la vérification par reconnaissance faciale. Cette dernière étape, assez nouvelle, demande une bonne connexion et un téléphone récent. Une fois validée, votre carte s’affiche directement dans l’application.

Pas encore adaptée, mais ça va arriver

Oui, une Carte Vitale sur smartphone promet de simplifier votre quotidien. Mais la route reste encore semée d’obstacles. Le principal frein ? Les professionnels de santé. En France, seulement deux tiers des pharmacies et un quart des médecins ont déjà testé l’application.

En Île-de-France, l’adoption est encore plus faible. En effet, une pharmacie sur deux et un praticien sur huit seulement. Cela signifie que, même si votre carte est activée sur smartphone, vous pourriez tomber sur un professionnel non équipé.

Thomas Fatôme, directeur de la Caisse nationale de l’Assurance maladie, l’admet sans détours : « Il est normal que cela démarre progressivement. » Mais avec la généralisation actuelle, il espère un rythme accéléré. Son mot d’ordre : « la santé ne doit pas être en retard sur le reste » des usages numériques.

À cela s’ajoutent quelques bugs, signalés par des utilisateurs. Certains disent avoir abandonné après plusieurs tentatives, d’autres parlent d’un système mal fichu. Bref, tout n’est pas parfait, mais la promesse est bien là.

Et vous, vous trouvez cette version sur smartphone vraiment pratique ? Ou vous préférez continuer à glisser la bonne vieille carte verte dans votre portefeuille ?

