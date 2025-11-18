La Bête en moi sur Netflix : ce monstre intérieur a-t-il gagné à la fin ?

Prêt à plonger dans les méandres de l’âme humaine ? « La Bête en moi » sur Netflix nous a tous captivés, mais le final laisse un goût de suspense… ce monstre psychologique a-t-il définitivement triomphé ?

Entre frissons et questionnements, cette série explore nos parts d’ombre avec brio. Alors, qui a gagné à la fin : l’humain ou le monstre ? Accrochez-vous, le débat est ouvert, et la réponse risque de vous surprendre !

La Bête en moi : une fin qui interroge l’héritage du mal

Le final de « La Bête en moi » nous laisse sur une question poignante : Nina, contemplant son fils, s’interroge : deviendra-t-il un nouveau Nile Jarvis ? Cette interrogation clôt une série où chaque personnage a été confronté à ses démons. L’ascension et la chute de Nile, ce mari manipulateur ayant épousé l’assistante de sa première femme après l’avoir assassinée, forment la colonne vertébrale de ce thriller psychologique. Le projet immobilier Jarvis Yards, censé incarner la respectabilité de la famille, n’aura finalement été qu’un paravent pour leurs plus sombres secrets.

Le parcours de Nile est celui d’une descente aux enfers méthodique. Son meurtre de Madison, maquillé en suicide, puis ceux de Brian Abbott et de Teddy Fenig, révèlent une personnalité profondément perturbée. Sa relation toxique avec Aggie Wiggs, qu’il croit manipuler, devient paradoxalement le catalyseur de sa perte. En croyant offrir à la romancière une forme de « catharsis » en éliminant Fenig, le meurtrier présumé de son fils, Nile sous-estime la complexité morale de sa voisine. Loin d’être reconnaissante, Aggie se transforme en enquêtrice obstinée, remettant en cause la version officielle de la disparition de Madison.

L’effet miroir : Aggie face à sa propre vérité

Le cheminement d’Aggie Wiggs constitue l’autre grand arc narratif de la série. Sa confrontation avec Nile la force à affronter ses propres démons. C’est le cas notamment son rôle dans la mort de son fils Cooper. Cette prise de conscience douloureuse lui permet finalement d’achever son livre. Cependant, c’est au prix d’un paradoxe cruel. En immortalisant Nile dans son œuvre, elle risque de voir son propre talent éclipsé par la figure monstrueuse qu’elle dépeint. Sa réussite professionnelle s’accompagne ainsi d’un doute moral : a-t-elle sacrifié l’avenir de l’enfant de Nina sur l’autel de son succès littéraire ?

Les complices : un château de cartes qui s’effondre

L’écosystème criminel des Jarvis ne résiste pas à la pression. Rick, le fidèle garde du corps, finit par retourner sa veste après que les frasques de Nile ont provoqué une attaque cérébrale chez Martin, le patriarche. Son geste ultime – euthanasier Martin pour lui épargner la honte – puis son témoignage contre Nile, scellent le destin du clan. Nina, initialement complice passive, bascule dans la résistance lorsqu’elle enregistre les confessions de son mari. La boucle est bouclée : ceux qui couvraient les crimes de Nile deviennent les instruments de sa chute.

L’énigme de la transmission

La série explore avec finesse la question de l’hérédité morale. Martin Jarvis, en favorisant son fils Nile au détriment de ses autres enfants, a créé le monstre qui détruira son empire. Puis, une scène révélatrice montre Martin encourageant Preston qui vient de frapper son frère Wyatt pour récupérer sa tablette, validant ainsi les comportements violents. Le final ouvre cependant une lueur d’espoir. Nina, contrairement à Martin, semble déterminée à briser ce cycle toxique pour son fils.

Les laissés-pour-compte de l’histoire

Certaines intrigues secondaires auraient mérité plus de développement. Qu’adviendra-t-il d’Olivia Benitez, la conseillère municipale dont la réputation est ruinée après sa brève alliance avec Nile ? Et les chiens, symboles attachants de normalité dans ce monde corrompu ? Steve, le compagnon canin d’Aggie, retrouvera probablement sa maîtresse, mais le sort des malinois de Rick, privés de leur maître emprisonné, reste incertain.

Une réflexion sur la rédemption

« La Bête en moi » dépasse le simple thriller pour interroger notre capacité à échapper à notre héritage. Si Nile incarnait la fatalité du mal, Aggie et Nina représentent la possibilité du rachat – l’une par l’écriture et l’acceptation de ses responsabilités, l’autre par la protection de son enfant. La série nous laisse avec cette conviction : si nos actions nous définissent, notre capacité à nous remettre en question détermine notre humanité.

