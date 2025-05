Découvrez la sombre inspiration de Hayao Miyazaki pour Princesse Mononoké 

Sous la direction du réalisateur légendaire Hayao Miyazaki, le studio Ghibli a su créer des œuvres intemporelles. Il y a Mon voisin Totoro ou Spirited Away. Mais bien qu’ils soient perçus comme destinés à un jeune public, l’inspiration de Miyazaki peut venir de thèmes plus sombres et complexes comme dans Princesse Mononoké.

Ce film d’animation est normalement destiné aux enfants. Mais voici comment il a été pensé au départ.

La naissance de Princesse Mononoké

Hayao Miyazaki a reconnu que lors de la création de Princesse Mononoké, il ne pouvait pas faire une œuvre légère comme Kiki la petite sorcière. Dans une interview accordée à Empire en 2011, il a partagé que la guerre de Yougoslavie avait profondément influencé son travail, le poussant à inclure des conflits dans ses récits.

Et c’est pourquoi, ce sont également les thèmes de la guerre mêlés à la destruction de la nature qui ont été l’inspiration que Miyazaki a inclus dans Princesse Mononoké.

Les conflits réels sont l’inspiration de Miyazaki pour Princesse Mononoké

Miyazaki a déclaré : « La guerre a eu lieu et j’ai appris que l’humanité n’apprend pas… ». Cette réflexion sur la nature humaine et la violence se retrouve au cœur de Princesse Mononoké.

Le réalisateur a ressenti une obligation de montrer aux enfants les dures réalités de la vie. Il a alors affirmé que « c’est quelque chose que les enfants doivent voir, parce que les adultes n’ont pas compris ». Ce film, qui traite alors de la relation entre l’humanité et la nature, ainsi que des dangers de l’avidité, est une réponse à un monde en crise.

Plongez dans l'univers épique de Princesse Mononoké.

Un anime ayant connu un succès mondial

Malgré les thématiques lourdes que ce film d’animation aborde, Princesse Mononoké a battu des records au box office. Il est même devenu le film japonais le plus rentable à l’époque.

Il a bien sûr été dépassé par d’autres productions, comme Spirited Away. Mais son succès durable témoigne de l’impact qu’il a eu sur le public. La récente sortie en IMAX a également prouvé que le film continue de captiver les spectateurs. Il attire de nouveaux fans tout en ravivant l’intérêt des anciens.

Un film d’animation contenant un message universel

L’inspiration de Miyazaki dans la création de Princesse Mononoké est certes basée sur la guerre et la mort. Mais il aborde aussi des sujets comme la coexistence entre l’humanité et la nature.

Il a considéré que c’est important de mettre en lumière les conséquences de l’avidité et de la destruction. Et Miyazaki a réussi. Il a créé un récit qui, bien que sombre, offre une réflexion profonde sur notre monde. Le film invite les spectateurs à réfléchir sur leurs propres actions et sur l’impact qu’elles ont sur l’environnement.

L’héritage du studio Ghibli

En somme, avec sa capacité à aborder des sujets complexes tout en restant accessible, le Studio Ghibli a su se forger une réputation inébranlable. D’ailleurs, le Ghibli Fest 2025 de GKIDS offre aux fans l’occasion de redécouvrir ces classiques au cinéma.

Cela permet à une nouvelle génération de les apprécier sous un nouveau jour. Et Princesse Mononoké reste un exemple parfait de la manière dont l’animation peut être utilisée pour traiter des thèmes sérieux tout en captivant un large public.

